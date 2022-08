Junge Gläubige feiern Erstkommunion in Bad Saulgau

Neun Kinder haben im Juli in der St. Johannes Kirche in Bad Saulgau die Heilige Kommunion empfangen. Dekan Müller und Schwester Angela Maria zelebrierten die feierliche Messe. „Wir sind gekommen, um IHN anzubeten“, war in diesem Jahr der Leitgedanke. Jonathan Eggert, Simon Gindele, Philipp Fischer, Iven Kessler, Hanna Gerster, Anna Laux, Leni Henkenhaf, Robert Rau und Isabella Blersch bedanken sich bei allen Mitwirkenden, die den Gottesdienst so unvergesslich gemacht haben.