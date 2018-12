Junge Fotografin stellt in der Akutklinik aus

„Authentisch“ lautet der Titel der Fotoausstellung, die am Freitagabend in der Akutklinik Bad Saulgau eröffnet worden ist. Dabei wurden die Angestellten und zum kleineren Teil auch Patienten der Klinik, deren Einverständnis vorausgesetzt, in stimmigen Schwarz-Weiß-Bildern portätiert. Der Öffentlichkeit ist die Fotogalerie aufgrund der sensiblen Räumlichkeit leider nicht zugänglich.

Angestoßen wurde das schon länger geplante Projekt von der Geschäftsführerin der Akutklinik und der Klinik am schönen Moos, Andrea Traub, gekonnt verwirklicht wurde es durch Jana Sollner. Die erst 23-Jährige aus Ertingen hat sich im Juni dieses Jahres mit ihrer Firma „Eisenbluete“ für Design und Fotografie selbstständig gemacht. Für beide ging damit ein Traum in Erfüllung.

Raus aus Rollen und Erwartungen

Zur Vernissage am Freitagabend hatte sich eine illustre Gesellschaft von etwa 100 interessierten Gästen eingefunden. Begrüßt wurden sie von Dr. Gerhard Schell, seit fast drei Jahren Ärztlicher Direktor der Akutklinik. In seinen eloquenten Ausführungen ging er auf die nicht zu unterschätzende Bedeutung von Authentizität für die einzelne Person und die Gesellschaft ein. Wer nur noch Rollen ausfülle und Erwartungen bediene, büße mit der Zeit seine Authentizität ein, was besonders bei unzureichender Sprachkompetenz zu Entfremdung und Ausgrenzung führe, die Bildung von Parallelgesellschaften begünstige und schlimmstenfalls in Radikalisierung münde. Ohnehin müsse die eigene Authentizität in unserer mit Bildern förmlich überfluteten Welt ständig neu definiert werden.

Jana Sollner ging das Thema mit sehr viel Enthusiasmus und Freude an. Für ihre 40 Porträts lud sie die Betreffenden nach und nach in ihr Studio ein und führte mit jedem von ihnen ein ausführliches Gespräch zum Kennenlernen. Ohne den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zwischen ihnen wären aussagekräftige Bilder zu einem derart sensiblen Thema schlechterdings unmöglich gewesen. Zu erleben, wie sich jemand aus der anfänglichen Distanziertheit löse und sein oft sorgsam verborgenes Inneres preisgebe, sei für sie unglaublich spannend gewesen. „Ich bin sehr dankbar für diese Offenheit“, sagt Sollner, „die wahre Schönheit liegt hinter der Fassade.“

Ein weiterer Lichtblick an diesem gelungenen Abend waren die Auftritte des erfolgreichen Poetry-Slammers Richard König. Der Tübinger Student der Rhetorik und Soziologie sorgte mit seinen selbst verfassten Texten für Heiterkeit und erweckte den Eindruck, er könne gar nicht anders als in Reimen sprechen.

Dank an die Porträtierten

Nach Schließung der Ausstellung Ende Januar werden die Porträtierten ihre Bilder zum Dank für ihre Mitwirkung geschenkt bekommen, doch sind die Fotos nebst einigen lebensklugen Aussprüchen der Protagonisten auch in Buchform erschienen. Ihren Abschluss fand die anderthalbstündige Veranstaltung im Glühweinzelt der Kleber Post, für das jeder Besucher der Vernissage einen Gutschein erhalten hatte.