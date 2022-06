Junge Forscher*innen der Klassen 1 zu Besuch am SFZ

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Alle Kinder der 1. Klassen der Berta Hummel-Schule sind in diesen Tagen an das SFZ zu einem Forschervormittag eingeladen gewesen. Die beiden Lehrerinnen, Heidrun Boll und Edith Schnebel haben hierfür das Untergeschoss des Klösterles, in denen das SFZ seinen Sitz hat, in ein Forscherlabor umgewandelt. Zu erforschen gab es viele Phänomene, die ausschließlich mit dem Thema Luft zu tun hatten. Ist ein leerer Becher wirklich leer? Weshalb wird das Segelboot bei seinem Tauchgang unter Wasser nicht nass? Kann man Luft unter Wasser umfüllen? Diesen und noch viel mehr Fragen gingen die Jungforscher auf den Grund, suchten nach Erklärungen und staunten nicht schlecht über all das, was sie an diesem Vormittag an neuem Wissen dazugewonnen haben. In den vergangenen Wochen hatten auch schon einige vierte Klassen den Weg ins SFZ genommen, um hier zum Thema „Energie“ zu forschen. Die beiden Pädagoginnen planen im kommenden Schuljahr für alle Klassenstufen der Berta Hummel-Schule einen solchen Forschervormittag mit unterschiedlichen Themen anzubieten.