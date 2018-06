Junge Familien wollen endlich bauen

Der Traum vom eigenen Haus im Neubaugebiet Mühlberg II in Hochberg wird für junge Familien zum Albtraum. Die unendliche Geschichte um Erschließungsbeiträge, historische Straße und Grundstückserwerb wird um ein weiteres Kapitel erweitert. Das Landratsamt Sigmaringen erstellt derzeit ein Artenschutzgutachten, weil Fledermäuse in den Bäumen nisten könnten. „Wir werden ständig vertröstet“, sagt Sarah Kleck, die sich mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kindern nichts Sehnlicheres wünscht als anzufangen zu bauen. Ihre Geduld geht langsam zu Ende.

Vor vier beziehungsweise fünf Jahren hatten sich die befreundeten Familien Kleck und Milz nach der Familiengründung für den Bau eines eigenes Hauses entschieden und bereits zwei von 17 Grundstücken ausgesucht – im einzigen ausgewiesenen Neubaugebiet in Hochberg als Erweiterung des Kronenwegs. Aber passiert ist in den vergangenen Jahren so gut wie nichts – außer vielen Telefonaten mit der Stadtverwaltung Bad Saulgau und Gesprächen mit Hochbergs Ortsvorsteherin Andrea Schneider. „Wir wissen nichts, nicht was der Quadratmeter kostet und nicht einmal, wann und wie es weitergeht“, sagt der 35-jährige Holger Kleck, den vor allem eins gewaltig ärgert: „Vor ein paar Jahren wäre das Bauen deutlich günstiger gewesen.“

Der Ursprung der Problematik des Baugebiets Mühlberg II liegt schon Jahrzehnte zurück. Die marode Straße zum Mühlberg hinauf muss saniert werden. „Der Kanal muss über kurz oder lang auf jeden Fall erneuert werden“, sagt Ortsvorsteherin Andrea Schneider. Und an den Kosten sollen die dortigen Grundstückseigentümer beteiligt werden. Denn die Straße ist bisher noch nicht abgerechnet. Für die Eigentümer, die schon seit vielen Jahren in ihren Häusern wohnen, könnten je nach Größe des Grundstücks Erschließungsbeiträge in fünfstelliger Höhe fällig werden. „Die Anwohner wussten schon immer, dass das irgendwann auf sie zukommt“, sagt Sarah Kleck.

Historische Straße?

Die Eigentümer wehren sich jedoch dagegen mit der Argumentation, dass es sich um eine historische Straße handelt – erst war die Straße da, dann das Baugebiet. Die historische Straße hätte zur Folge, dass der Kelch an ihnen vorüber ginge. „Aus unserer Sicht ist es aber keine historische Straße“, sagt Bad Saulgaus Stadtbaumeister Pascal Friedrich. Endgültig ist die Frage aber noch nicht geklärt – ebenso wenig wie der Grundstückserwerb, der notwendig wäre, um die Straße – historisch oder nicht – auszubauen, zu verbreitern. In den seit Jahren anhaltenden Diskussionen wurde jedenfalls vom Gemeinderat Bad Saulgau der Entschluss gefasst, zwei verschiedene Erschließungsanlagen festzulegen – eine für das Neubaugebiet, das andere für den Altbestand.

Das hilft den jungen Familien aber erst einmal nicht weiter, „weil wir in den Seilen hängen“, sagt Stephan Milz, der in Hochberg groß geworden ist, Mitglied der Feuerwehr ist und momentan mit seiner Frau Judith und seinen Kindern in Altshausen wohnt. Judith Milz fährt ihren vierjährigen Sohn Raphael jeden Morgen mit dem Auto nach Hochberg. Von dort fährt der Vierjährige mit dem Bus in den Kindergarten nach Bondorf. „Wir haben in dort angemeldet, damit er gleich Kontakt zu Hochberger Kindern bekommt“, sagt Stephan Milz, der sehr gerne den Rest seines Lebens mit seiner Familie in Hochberg verbringen würde. Aber so sicher ist er sich da inzwischen nicht mehr. „Zur Not bauen wir eben woanders“, sagt er.

So wie bereits ein anderer Interessent vor Monaten keine Lust mehr darauf hatte, in Hochberg zu bauen. „Diese Ungewissheit, dieses Hinhalten ist einfach unerträglich“, ergänzt Holger Kleck. „Wir wollen einfach nur endlich bauen und unsere Kinder im Garten spielen sehen“, sagt seine Frau. „Bauen ja, aber nicht um jeden Preis auf die Kosten der anderen Bewohner“, so ihr Mann. Und weil sie das Verfahren auf unbestimmte Zeit in die Länge zieht, „würden wir uns wünschen, dass die Stadtverwaltung uns eine Alternative bietet“, so Sarah Kleck.

Population von Fledermäusen

Und als ob die jungen Familien nicht schon genug leiden müssten, kam vor Wochen auch noch die Mitteilung, dass das Landratsamt Sigmaringen ein Artenschutzgutachten wegen einer möglichen Population von Fledermäusen erstelle – aber erst mit Beginn der Vegetation. Wieder Zeitverlust für die Familien, wieder ein Schritt zurück anstatt nach vorne. „Da hat bei mir erst einmal Schnappatmung eingesetzt“, sagt Sarah Kleck, der fast der Telefonhörer aus der Hand fiel, als sie bei einem Anruf bei der Stadtverwaltung davon erfuhr.

Warum das Gutachten erst jetzt und nicht schon mit der Aufstellung des Bebauungsplans erstellt wird, dazu nimmt das Landratsamt Sigmaringen folgendermaßen Stellung: „Im Rahmen des laufenden Verfahrens wurde von der Stadt Bad Saulgau für eine abschließende Stellungnahme eine Artenschutzprüfung nachgefordert, die vorab nicht vorgenommen wurde. Aufgrund der Strukturen vor Ort, beispielsweise der Streuobstbäume, sind Erkenntnisse aus einer solchen Prüfung aber zur Klärung, ob streng geschützte Arten dort leben und durch die geplanten baulichen Nutzungen gefährdet sein können, wichtig.“

Stadtbaumeister Pascal Friedrich indes kann nachvollziehen, dass die jungen Familien gerne Antworten und endlich eine Lösung hätten. „Aber ich kann jetzt keinen Zeitpunkt und auch keine Preise nennen. Das wäre nicht seriös“, so Friedrich. Andrea Schneider kann sich ebenfalls in die Situation der Familien versetzen, ihnen aber kein Versprechen abgeben. „Ich stehe jedenfalls hinter dem Baugebiet. Die Hoffnung stirbt zuletzt.“