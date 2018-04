Jule Sauer startet stark in die Saison

- Mit einem zweiten Platz in der Jugend-/Juniorenwertung, gleichbedeutend mit dem sechsten Platz im Gesamteinlauf im Profirennen der Frauen, beim internationalem Triathlon in Wallisellen/Schweiz hat Jule Sauer (Mengens Triathleten) einen erfolgreichen Start in die Saison gefeiert. Jule Sauer und und ihre Trainingspartnerin und Zimmerkollegin bei allen Trainingslagern und gute Freundin Katharina Möller (TSCH Langenau) haben damit ihre Plätze des vergangenen Jahres quasi getauscht. Damals hatte Jule Sauer das Rennen der Jugend gewonnen, Kataharina Möller Platz zwei belegt. Die beiden setzten sich am vergangenen Wochenende gegen Kaderathleten aus verschiedenen deutschen Landeskadern und der Schweiz erfolgreich durch.

Das Schwimmen war für Jule Sauer eine harte Veranstaltung, da sie das ganze Rennen am Band vorne schwimmen musste. Sauer stieg im Mittelfeld aus dem Wasser, erwischte aber noch die große zweite Radgruppe mit rund zwölf Athletinnen. Die Gruppe arbeitete mit ständigen Führungswechseln gut zusammen und blieb bis zum Wechsel auf die Laufstrecke zusammen.

Nach dem Wechsel auf die abschließende Disziplin machten die beiden Landeskaderathletinnen Jule Sauer und Katharina Möller mächtig Druck. Sie erarbeiteten sich nach und nach einen Vorsprung auf diese ehemalige Radgruppe. Katharina Möller hatte etwas mehr Reserven und konnte das Rennen gegen ihre Trainingspartnerin dieses Mal für sich entscheiden. Vor ihr lagen nur vier Profiathletinnen, die die beiden nicht mehr einholen konnten. Es siegte im Gesamteinlauf die Weltklasseathletin Jolanda Annen, die zu den besten zehn Triathletinnen weltweit gehört. Sie feierte einen Start-Ziel-Sieg. Jule Sauer zog abschließend ein Fazit ihrer Saisonvorbereitung: „Die Vorbereitung war etwas durchwachsen, da ich zweimal von der Grippe erwischt wurde und daher keine Vorbereitungswettkämpfe möglich waren.“ Zusätzlich plagte sie im weiten Trainingslager in Mallorca noch ein Magen-Darm-Virus, der sie zusätzlich schwächte. „Mit diesem ersten Wettkampf gab es trotzdem einen super Einstand in die Saison.“ An diesem Wochenende nun wartet der erste Ligawettkampf in der Landesligaliga in Neckarsulm. „Darauf freue ich mich“, sagt Jule Sauer. Ihr Ziel ist eine Spitzenpositionen im Jahrgang, um die aus dem vergagenen Jahr, mit einem Podiumsplatz bei den deutschen Meisterschaften, zu bestätigen. Außerdem soll sie an die internationale Szene mit Starts im Europacup herangeführt werden - und alles mit der Schule vereinbaren, denn im kommenden Jahr warten due Abitursprüfungen auf die Mengenerin. Neben Jule Sauer sind in Wallisellen noch zwei Triathleten gestartet, die in der Liga das rote Mengener Trikot tragen. Frederik Henes belegte im Profirennen einen tollen vierten Platz und verpasste das Podium nur knapp. Ebenso erging es Leon Höchst, der den vierten Platz in der Jugendklasse erreichte. Beide Athleten trainieren am Stützpunkt in Freiburg.