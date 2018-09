Jule Sauer feiert Premierensieg

Jule Sauer hat erstmals die Kurzdistanz der Mountainbike-Challenge in Illmensee gewonnen. Die Triathletin von Mengens Triathleten benötigte für die 15-Kilometer-Distanz, gespickt mit 300 Höhenmetern, 36:05 Minuten und stellte einen neuen Streckenrekord auf. In den Jahren 2016 und 2017 hatte Jule Sauer jeweils den zweiten Platz belegt. Außerdem nahmen am Rennen über die Kurzdistanz weitere Sportler von Mengens Triathleten teil. Andrea Schönenberger gewann ihre Altersklasse in 40:57 Minuten und belegte damit den dritten Rang in der Gesamtwertung. In der Kinder- und Nachwuchskonkurrenz belegte Daniel Schönenberger den zweiten Platz in 40:56 Minuten, Maximilian Sigg landete auf Rang 15 in 56:33 Minuten. Er hatte das Pech, dass sich gleich zweimal die Kette von seinem Rad löste. In der Juniorenwertung belegte Aron Sigg in 45:26 Minuten Rang 20. Bis auf Jule Sauer nahmen alle Mengener Starter erstmals am Rennen in Illmensee teil und waren dementprechend von der Strecke überrascht, die an vielen steiler und enger als gedacht war. Vor allem die Abfahrten entschädigten aber für die teilweise harten Anstiege. Auf der Langdistanz - die Teilnehmer mussten drei 15-Kilometer-Runde dreimal durchfahren - belegte Rainer Sauer in 1:46:53 Stunden Rang acht in seiner Altersklasse.