Jugendoffizier referiert am WKSV

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen lehrreichen Vormittag erlebten die Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen des Walter-Knoll-Schulverbundes Bad Saulgau. Auf Einladung von Gemeinschaftskundelehrer Philipp Hierlemann stattete der Jugendoffizier der Bundeswehr aus Ulm, Hauptmann Maximilian Niehues, den Jugendlichen einen Besuch ab und referierte über die Ursachen des Krieges in der Ukraine, den aktuellen Verlauf und die daraus resultierenden sicherheitspolitischen Folgen für Deutschland, die EU und die Weltordnung.

„Selbstverständlich war und ist die Auseinandersetzung mit dem Krieg in der Ukraine fächerübergreifend Teil des derzeitigen Unterrichts an unserer Schule. Dass wir für unsere Sensibilisierungsarbeit so einen Experten gewinnen konnten, freut mich besonders“, so Rektor Armin Masczyk über den Besuch des Jugendoffiziers.

Gespannt folgten die Jugendlichen den Ausführungen von Hauptmann Niehues. Nach einer persönlichen Vorstellung mit Schilderung seines beruflichen Werdegangs gab er einen kurzen Einblick in die geografische Lage der Ukraine und Russlands sowie deren Vergangenheit in der Sowjetunion, um daraus auf die Ursachen des Krieges und die Kriegsabsichten Russlands und Wladimir Putins zu schließen. „Eine wesentliche Ursache des Krieges liegt in der Sowjetphantasie Wladimir Putins, in der die Ukraine als souveräner Staat keinen Platz hat“, erläuterte Hauptmann Niehues.

Auch das NATO-Verteidigungsbündnis im Krieg nahm einen Teil des Vortrages ein. Hauptmann Niehues machte den Schülerinnen und Schülern klar, dass in der Ukraine eigentlich schon seit dem Jahr 2014 Krieg herrscht, denn damals wurde nach dem Euromaidan die Halbinsel Krim völkerrechtswidrig von Russland annektiert und in den Separatistengebieten im Donbass sind seither Tausende von Menschen gestorben. Abschließend zeigte er die Folgen des Krieges auf und erläuterte mögliche Endszenarien, bevor die Schülerinnen und Schüler noch Fragen stellen konnten, die ihnen unter den Nägeln brannten. Alle Beteiligten sind sich einig, dass der Besuch des Jugendoffiziers enorm zum Verständnis der aktuellen Situation und deren Ursachen beigetragen hat.

Veranstaltungen dieser Art mit Fachleuten aus verschiedenen Bereichen sind Bestandteil des Schullebens am WKSV. Mit diesen Experten können die Schülerinnen und Schüler ins Gespräch kommen, ihren Blick erweitern und neue Sichtweisen gewinnen.