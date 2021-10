Jugendlicher schlägt gegen Polizisten

In der Fuchsgasse in Bad Saulgau ist am Donnerstagabend eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher aufgrund Zigarettenkonsums ins Visier der Polizei geraten. Bei der Personenkontrolle stellte sich zudem heraus, dass ein 17-Jähriger im Besitz einer geringen Menge Betäubungsmittel war. Während der Überprüfung der Personalien entriss der Jugendliche einem Beamten seinen Ausweis und ergriff unvermittelt die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnten die Polizisten den 17-Jährigen stellen. Nach Darstellung der Polizei schlug der 17-Jährige einem Polizeibeamten mehrfach gegen den Oberkörper. Daraufhin setzte der Beamte Pfefferspray ein. Hierdurch wurden der Jugendliche sowie einer der Polizeibeamten leicht verletzt. Der Beamte konnte seinen Dienst zunächst nicht mehr fortsetzen. Den Jugendlichen erwartet eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.