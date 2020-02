Jugendliche zerstören Bienenstock

Unbekannte Jugendliche haben in der Nacht auf Samstag auf dem Gelände des Störck-Gymnasiums in Bad Saulgau einen in der Nähe des dortigen Biotops aufgestellten Bienenstock mutwillig beschädigt. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Zuvor hatten die Unbekannten auf dem Gelände Alkohol konsumiert und ihren Unrat hinterlassen. Durch die Beschädigung des Bienenstocks drang Wasser und nasskalte Luft in diesen ein, was dazu führte, dass ein Großteil des Bienenvolks von etwa 5000 Bienen witterungsbedingt verendete. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und erbittet sachdienliche Hinweise unter Telefonnummer 07581/48 20.