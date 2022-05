Jugendliche verharmlosen Cannabis

Das ist Fakt: Immer mehr junge Menschen konsumieren Cannabis, auch weil die Droge leicht erhältlich ist. Konsumenten von Cannabis neigen dabei oft zur Verharmlosung. Zu Unrecht, wie eine Expertenrunde zu diesem Thema am Dienstag, 24. Mai, ab 19 Uhr in der Stadthalle Bad Saulgau verdeutlichen will. An der Talkrunde mit dem Titel „Ein Joint geht immer?!?“ nehmen Polizeipräsident Uwe Stürmer, Polizeihauptkommissar Fabian Hengstler, Dr. Ulrike Amann von der ZfP Weißenau, Janine Stark von der Kommunalen Suchtberatung des Landkreis Sigmaringen und Sebastian Schneider, Leiter der Suchtberatung Sigmaringen, teil.

Verunsicherte Eltern

Dass diese Expertenrunde überhaupt zustande kommt, liegt an den Eltern. „Wir nehmen wahr, dass Cannabis unter den Jugendlichen weit verbreitet ist“, sagt Antje Henkel, Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der Bad Saulgauer Schulen. Henkel stellt in Gesprächen mit anderen Erwachsenen zunehmend fest, „dass bei vielen Eltern eine große Verunsicherung herrscht“. Wie sollen Eltern damit umgehen, wie können sie ihre Kinder davon überzeugen, wie gefährlich der Konsum von Cannabis ist, dessen Legalisierung derzeit debattiert wird. Also wandte sich Henkel an Polizeihauptkommissar Holger Beutel, Leiter der Referats Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg. Beutel initiierte auf die Schnelle eine Expertenrunde, bei der Impulsvorträge über Wirkung, Risiko und Schutz gehalten werden, ehe im Anschluss die Besucherinnen und Besucher ihre Fragen an die Experten richten dürfen.

Psychische Folgen

Holger Beutel zögerte auch deshalb nicht lange mit der Expertenrunde, weil längst bekannt ist, dass bei Partys von jungen Erwachsenen deutlich mehr gekifft wird als noch vor zehn, 15 Jahren. Das stimmt Beutel nachdenklich – vor allem aus einem ganz bestimmten Grund. „Im Vergleich zu früher ist der Wirkungsgehalt viel größer. Er hat sich nahezu verdoppelt“, so Beutel. Dr. Ulrike Amann von der ZfP Weißenau wird deshalb auf die psychischen Schäden eingehen, die der Konsum von Cannabis verursacht. Der Konsum von Cannabis wird zudem wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz auch strafrechtlich verfolgt. Auf die rechtliche Situation und die aktuellen Jugendschutzbestimmungen wird daher Fabian Hengstler vom Referat Prävention am Standort Sigmaringen näher eingehen.

Gängige Behauptungen

Sebastian Schneider, Leiter der Suchtberatung Sigmaringen, wird in seinem Impulsvortrag darauf eingehen, warum die jungen Menschen einen Joint rauchen. Er schildert die Funktion von Suchtmitteln, warum sie negative Gefühle mildern und positive Gefühle herstellen. „Für viele Jugendliche ist Cannabis eine Antwort auf die zu leistungsorientierte Gesellschaft“, sagt Schneider im Vorgespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau, dessen Redaktionsleiter Dirk Thannheimer die Veranstaltung moderiert. Schneider hielt kürzlich auch ein Referat vor der Bad Saulgauer Gesamtlehrerkonferenz, um den Lehrerinnen und Lehrern Argumente an die Hand zu geben, um gängigen Behauptungen von Cannabis-Konsumenten widersprechen zu können. Die Expertenrunde ist nicht nur eine wichtige Informationsveranstaltung für Eltern und Lehrkräfte, sondern auch für Ausbildungsleiter von Firmen und Betrieben, an denen das Thema genau so präsent ist. Die hochkarätige Expertenrunde soll auch zum Ziel haben, dass Eltern danach mit ihren Kinder auf Augenhöhe in den Dialog treten können, dass sie ihre Kinder davon überzeugen können, die Hände vom Joint zu lassen.

Ohne Anmeldung

Und trotzdem gibt es genügend Beispiele von jungen Menschen, die abhängig werden. Hilfe bietet in diesem Fall die Kommunale Suchtberatung des Landkreises Sigmaringen an. Janine Stark wird dem Publikum davon berichten, welche Möglichkeiten es bei der Suchthilfe gibt. Sie liefert eine Übersicht über die Ansprechpartner und die Präventionsangebote im Landkreis Sigmaringen. Der Eintritt für die öffentliche Veranstaltung ist frei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.