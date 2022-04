Jugendliche tanzen Contemporary im Jungen Kunsthaus

Eine neue Tanzklasse im Jungen Kunsthaus spricht Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren an, die Lust auf Contemporary haben.

Spätestens seit der Contemporary 2012 seinen festen Platz in der bekannten Tanzsendung „Let’s dance“ gefunden hat, kennt ihn jeder, schreibt die Jugendkunstschule in einer Pressemitteilung. Der Tanz sei sinnlich, jung, manchmal wild und ausdrucksstark. Elemente aus verschiedenen Tanzstilen wie Hip-Hop, Streetdancefiguren oder artistische Einlagen finden sich darin wieder.

In der neuen Contemporary-Tanzklasse werden den Schülerinnen und Schülern tänzerische Prinzipien vermittelt, die so entdeckt und verinnerlicht werden, dass sie eigenständig in ein Tanzthema bzw. Choreographie umgesetzt werden können. Dabei geht es nicht um das Nachahmen oder Kopieren von Bewegungen, sondern darum, dass die Schülerinnen und Schüler ihre eigene tänzerische Kreativität entwickeln.

Termine sind immer donnerstags von 18.15 bis 19.45 Uhr. Ein Schnupperkurs findet am 5. Mai statt. Die Kosten betragen 35,20 Euro im Monat. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07581 / 52 66 56 oder per Mail unter junges.kunsthaus@t-online.de