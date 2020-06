Jugendliche betrinken sich auf Spielplatz

Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau haben am Montagabend gegen 20.30 Uhr den Spielplatz in der Schillerhöhe in Bad Saulgau kontrolliert. Nach Angaben der Polizei stellten die Beamten etwa 20 Jugendliche und Heranwachsende fest, die sich auf den dortigen Bänken und Spielgeräten aufhielten und teilweise Alkohol konsumierten oder rauchten. Gegen drei 16, 18 und 19 Jahre alte Jugendliche wird Anzeige erstattet, da sie deutlich alkoholisiert waren und der Aufenthalt in betrunkenem Zustand auf einem Spielplatz mit Bußgeld geahndet wird. Atemalkoholtests bestätigten den Verdacht. Zwei 14-jährige Mädchen waren mit jeweils über 1,5 Promille so stark alkoholisiert, dass sie von der Polizei zum Revier gebracht wurden, wo sie von ihren Eltern abgeholt werden mussten. Auch sie gelangen zur Anzeige. Alle anderen Anwesenden müssen ebenfalls mit einem Bußgeld rechnen, da sie sich außerhalb der festgelegten Benutzungszeiten auf dem Spielplatz aufhielten. Sie wurden aufgefordert, den herumliegenden Unrat aufzuräumen und das Gelände zu verlassen. Das taten sie auch.