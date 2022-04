Jugendausflug des SV Bolstern war ein voller Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich konnte der Sportverein Bolstern nach langer Zeit mal wieder einen Jugendausflug durchführen.

Die Reise führte die Jugendspieler des SVB nach München, zum Spiel des FC Bayern gegen den benachbarten FC Augsburg am Samstag, den 9. April. Die 75 Karten, die der SVB ordern konnte, waren innerhalb kurzer Zeit unter den Jugendmannschaften von den Bambini bis zur D-Jugend verteilt. So konnten insgesamt 26 Erwachsene und 49 Kinder Teil der erstmals seit langer Zeit wieder ausverkauften Allianz Arena mit 75000 Zuschauern sein. Die tolle Stimmung und die zahlreichen Eindrücke im Stadion werden den Jugendspielern garantiert noch lange in Erinnerung bleiben.

Allerdings war nicht nur der Stadionbesuch ein echtes Highlight. Auch die Anreise mit dem Doppeldeckerbus war für viele Kinder erstmals ein Erlebnis. Für Unterhaltung im Bus sorgte unter anderem ein Fußballquiz mit attraktiven Preisen, in Verbindung mit einem Tippspiel, wie die Partie an diesem Nachmittag enden sollte.

Beim Blick in die strahlenden Kinderaugen waren sich am Ende des Tages alle Beteiligten einig: Es war ein rundum gelungener Ausflug mit vielen tollen Erlebnissen, an die man sich noch lange Zeit gerne erinnern wird.