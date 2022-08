Jugendausflug der Traditionsvereine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kinder und Jugendliche der Traditionsvereine aus Heimat- und Trachtenverein Saulgau, Jugendspielmannszug der Bürgerwache Saulgau und der Dorauszunft Saulgau unternahmen zu Beginn der Sommerferien einen gemeinsamen Ausflug in den Europapark nach Rust.

Früh am Sonntagmorgen ging es für knapp 45 Kinder mit den Betreuer/innen im Reisebus los, um zur Parköffnung am Zielort zu sein. Sichtlich gut war die Stimmung und freudestrahlend wurden nach der Ankunft die Eintrittskarten an alle verteilt. Die Kinder und Jugendlichen konnten in kleinen Gruppen selbst den Freizeitpark erkunden und so individuell ihre Interessen, ob Showprogramm, traditionelle Fahrgeschäfte oder auch Vesperpausen, festlegen. Da der Park in unterschiedliche Länder aufgeteilt ist, war eine Reise in wenigen Stunden quer durch Europa möglich. Bei den tropischen Temperaturen standen bei vielen aber die rasanten Wasserfahrten und unzähligen Achterbahnen ganz oben auf der Liste.

Sichtlich erschöpft und mit einem Lächeln im Gesicht aller Beteiligten ging es am Abend wieder im Bus sicher zurück nach Hause. Ein erlebnisreicher Tag, der bei den Kindern und Jugendlichen sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Ein ganz herzliches „Vergelt’s Gott“ möchten nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch die Jugendbetreuer/innen und Vorstände der Vereine unserem Sponsor „Karl-Heinz R.“ sagen, der uns allen dies zum wiederholten Male ermöglichte. Dankeschön.