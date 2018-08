Jubilar mit grünem Daumen

Hoch her ist es am Donnerstag in der Albrechtstraße in Bad Saulgau gegangen. Viele Nachbarn und Bekannte gratulierten Karl Brack zu seinem 95. Geburtstag. Alle Gäste waren sich einig, dass bei der bemerkenswerten Vitalität und Gesundheit des Jubilars die Chancen gut sind, dass er den 100. Geburtstag auch noch feiern kann.

Lebhaft und mit viel Daten- und Faktenwissen erzählte er seine Lebensgeschichte, die auch von den traumatischen Erlebnissen des Zweiten Weltkrieges geprägt ist. Am 30. August 1923 als ältester Sohn in Dietmanns, am Ostrand des Wurzacher Rieds geboren, wuchs er mit seinem jüngeren Bruder auf. Nach dem Besuch der heimatlichen Volksschule arbeitete er als 14-Jähriger bei der Sennereigenossenschaft Dietmanns.

Mit 18 Jahren zur Wehrmacht eingezogen, erfolgte die Grundausbildung in Frankreich, um dann in Ostpreußen in der Nähe des Führerhauptquartiers Wolfsschanze Dienst zu tun. In Russland wurde er dreimal verwundet. Noch heute erinnern Splitter im rechten Arm und Oberschenkel an die schreckliche Zeit.

Die Kapitulation erlebte er in einem Behelfslazarett im Sudetenland. Mit viel Mut und noch mehr Glück entging er der russischen Gefangenschaft und kam nach einem abenteuerlichen Fußmarsch wieder in seiner Allgäuer Heimat an. Als 22-Jähriger und nach den Wirren des Krieges nahm er sein Leben neu in die Hand. Nach einer Ausbildung zum Molkereigeselle bei seinem früheren Arbeitgeber und einem Zwischenaufenthalt bei den Milchwerken Bergpracht kam er 1950 als Molkereimeister zur Omira nach Ravensburg.

Dort erkannte man schon bald die Fähigkeiten des jungen Mitarbeiters und übertrug ihm 1951, an seinem 28. Geburtstag die Leitung des Zweigbetriebes Saulgau, der sich an der Eckstraße befand. 1957 bezog die Omira den Neubau bei der früheren Mälzerei Bilgram. Nachdem dieser 1975 als letzter Zweigbetrieb geschlossen wurde, arbeitete er noch bis zu seinem Ruhestand am Hauptstandort Ravensburg. In Saulgau kreuzten sich auch die Lebenswege von Karl Buck und Rosa Schell aus Scheer. Bei der Einkehr beim Sepp Fischer im Gasthof „Krone“ lernte er die Bedienung Rosa kennen und lieben. 1953 schlossen sie im Saulgauer Klösterle den Bund fürs Leben.

Frau führte den „Rosengarten“

Während er dem Broterwerb bei der Omira nachging, übernahm seine Frau das Gasthaus „Rosengarten“ in der Kaiserstraße, das sie bis 1963 führte. Nachdem sie den „Rosengarten“ nicht kaufen konnten, erwarben sie 1957 das Wohnhaus in der Albrechtstraße und bauten es um. Neben einer Tochter, die bereits im Säuglingsalter verstarb, kam Sohn Karl-Heinz zur Welt, dessen beiden Töchter der ganze Stolz des Opas sind. 2003 konnte er mit seiner Frau die Goldene Hochzeit feiern. Seit seine Rosa 2005 verstarb, führt er bis zum heutigen Tag seinen Haushalt selber. „Ich koche gerne für mich, denn dann weiß ich was ich habe“, so die selbstverständliche Feststellung des Jubilars. Auch im fortgeschrittenen Alters ist sein Garten immer noch seine Lieblingsbeschäftigung. Der „Mann mit dem grünen Daumen“ versorgt mit seinen Erzeugnissen, vor allem den unterschiedlichen Apfelsorten, nicht nur sich, sondern auch die Nachbarschaft. Nach seinem Wunsch für die Zukunft befragt, antwortet er: „Dass mir der Herrgott die Zeit gibt, im eigenen Hause so selbstbestimmt wie bisher zu leben“.