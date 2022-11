Jubiläumskonzert des Singkreises Bondorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„...beschwingt durch die Zeit...“ war der Titel des Jubiläumskonzertes 40 Jahre Singkreis Bondorf, das am Samstag, 5. November, im DGH Bondorf über die Bühne ging. Im wahrsten Sinn beschwingt und abwechslungsreich war das, was die drei Chöre, der Singkreis Bondorf, der MGV Frohsinn Blochingen und der Frauenprojektchor Nice Sisters den zahlreichen Zuhörern musikalisch servierten. Zur Eröffnung boten die Sängerinnen und Sänger des Singkreises unter der Leitung von Ursula Jankowski einen Querschnitt der 40 Jahre, darunter mit „Heimliche Liebe“ das erste Lied, das der Chor nach seiner Gründung 1982 aufgeführt hat. „Hab Sonne im Herzen“ war die positive Einstimmung zur Ehrung der Gründungsmitglieder durch die Vorsitzende Karoline Renner.

Seit der Gründung bis heute singen: Albert Härle, Gertrud Frick, Josef Mock, Franz Spieß, Hildegard Steinle, Irmgard Storrer, Anni Stützle und Anita Weiß im Singkreis.

Mit dem Ohrwurm „So viel Schwung“ leitete der gut disponierte Jubiläumschor zum Auftritt des Gastchores, den Sängern des Frohsinn Blochingen über. Klassische Männerchorliteratur, immer wieder gerne gehört, servierten in gekonnter Weise und humorvoll von ihrem Chorleiter Michael Schenk angekündigt die 16 Sänger. „Pferde zu vieren traben“ und der „Spielmann“ mit seinen akzentuierten Wechseln waren mit die Hinhörer des Abends. Der Reiz des Männerchorgesangs hat, gemessen am Beifall, auch an diesem Abend seine Wirkung nicht verfehlt. Ein Projekt, das überzeugte, war der Auftritt der 24 Sängerinnen des Frauenprojektchores Nice Sisters, die mit dem amüsanten „Lollipop“ die Bühne stürmten, um dann mit „Seite an Seite“ und dem Kerstin Ott-Hit „Regenbogenfarben“ der Welt der Gleichberechtigung und des Vertrauens zu huldigen. Musikalisch keine leichte Kost, aber sehr gut gemeistert. Den von ihnen besungenen „Applaus“ der Sportfreunde Stiller haben sich die Sängerinnen um Ursula Jankowski verdient. Man darf sich heute schon auf einen weiteren Auftritt freuen. Den Abschluss eines Konzertabends mit einer großen Bandbreite blieb dem Singkreis vorbehalten, der dies mit „Ein bisschen Frieden“ und „Für Alle“ ganz in die Zeit passenden Liedern tat. Besonders berührend das „Vater unser“ von Hanne Haller mit seinem tiefgründigen Text und den getragenen Melodien, vom Chor einfühlsam interpretiert. Ein krönender Abschluss, vom Publikum mit viel Beifall bedacht.