Jubiläumskonzert der Mädchenkantorei St. Johannes am 3. Advent

Der Nachholtermin steht. Das Jubiläumskonzert der Mädchenkantorei St. Johannes findet am dritten Advent statt. Leider blieb auch die Mädchenkantorei St. Johannes von der Pandemie nicht verschont und das Jubiläumskonzert, das im Oktober in der Stadtpfarrkirche hätte stattfinden sollen, musste verschoben werden, schreibt die Kantorei.

Nun gibt es aber einen Nachholtermin. Am Sonntag, 11. Dezember, um 16 Uhr singt die Mädchenkantorei in der Stadtpfarrkirche St. Johannes in Bad Saulgau unter der Leitung von Christine Wetzel als Hauptwerk die Krönungsmesse von W.A. Mozart. Das Konzert wird ergänzt durch Werke von Vivaldi, Rutter und anderen. „Glücklicherweise konnten das Orchester und die Solisten alle wieder gewonnen werden, um das Konzert mit zu gestalten –keine Selbstverständlichkeit“, heißt es weiter.

Die bereits verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit, teilt die Kantorei mit. Wer diesen Ersatztermin nicht wahrnehmen kann, kann seine Karten zurückgeben, so die Kantorei. Wer den Betrag möglicherweise lieber der Mädchenkantorei zu Gute kommen lassen möchte, obwohl er nicht zum Konzert kommen kann, den bittet die Mädchenkantorei darum, die Karten trotzdem zurückzubringen oder telefonisch in der Schwaaz Vere Buchhandlung unter Telefon 07581 / 22 89 Bescheid zu geben, damit die Plätze nicht leer bleiben müssen.

Restkarten werden dann ab dem 21. November in der Schwaaz Vere Buchhandlung zu den Öffnungszeiten sowie am Konzerttag an der Abendkasse verkauft. Einlass ist ab 15 Uhr.