Jubiläumskonzert auf hohem Niveau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Jubiläumskonzert des Musikvereins Fulgenstadt war eine gelungene und vom zahlreichen Publikum begeistert aufgenommene Hommage an Liebe und Musik sowie gleichzeitig der Abschluss des Jubiläumsjahres „70 Jahre Musikverein Fulgenstadt“. Strahlende Bleche, kraftvolle Schlagwerke kündigten bei der Eröffnungshymne „Vita pro Musica“ das Thema des Abends „Liebe und Musik“ eindrucksvoll an. Schon hier zu erkennen, die beeindruckende Konzentration und der gut abgestimmte Klangkörper des Orchesters, geführt vom engagierten Dirigat ihres Maestros Edwin Bentele. Spannungsvoll und gekonnt das Wechselspiel mit träumerischen Sequenzen bei der Filmmusik „La Storia“, eine Reminiszenz an den Filmmusikkomponisten Ennio Morricone. Eine interessante Interpretation der Strauss-Operette „Der Zigenuerbaron“ mit den fließenden Übergängen von höfischer Musik zum Walzerrhythmus mit erzählenden Klarinetten Querflöten, fein kommunizierend mit den Registern – ein Hinhörer des Abends. Berührend, andachtsvoll und voller Emotionen das vertonte Gedicht von Dietrich Bonhoeffer „Von guten Mächten“ für Blasmusikorchester, gekonnt arrangiert und ebenso gefühlvoll wiedergegeben.

Wer bei Märschen an martialische Auftritte denkt, hat den Konzertmarsch „Arsenal“ noch nie gehört. Marschtypische Fanfaren wechselten mit Soli im Zwischenteil und harmonischen Melodien und einem fulminanten Tutti am Ende, mit einer „italienischen“ Leichtigkeit vom Vizedirigenten Omar Chechele dirigiert und ebenso vom gut mitgehenden Orchester gespielt. Omar Chechele überzeugte auch bei „De Andre for Band“, einer Huldigung an die Liebe des italienischen Komponisten Fabrizio de Andre als variabler Solotrompeter. Swingend dann der Frank Sinatra-Song „L.O.V.E“, bei dem Gerold Michelberger als Solosänger groovend dem Original nahe kam und zum Abschluss noch die ruhige Ballade „Perfect“ wieder mit Gerold Michelberger. Perfekt erlebte das beifallfreudige Publikum diesen abwechslungsreichen Konzertabend, bei dem Carmen Jäger, Marcel und Miriam Staiger, Jana Michelberger und Lisa Zubler in gekonnter Weise durchs Programm führten. Das Jubiläumskonzert war auch die Bühne für die Ehrung von Erik Boscher und Jakob Büschle für zehn Jahre Mitgliedschaft und die Gratulation an die jungen Nachwuchsmusiker Noah Luib, Felicitas Nusser und Lina Thoma zur erfolgreichen D1-Prüfung.