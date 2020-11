Jubiläum der Klais-Orgelmuss still begangen werden

Die Klais-Orgel in der St. Johannes-Kirche in Bad Saulgau gibt es seit 40 Jahren. Eigentlich hätte dieses Jubiläum mit einer Konzertreihe gefeiert werden sollen. Doch die Corona-Pandemie machte einen Strich durch alle Konzertpläne und der entsprechenden musikalischen Würdigung dieses Jubiläums. Nun soll das Jubiläum im kommenden Jahr nachgeholt werden.

Berühmte Orgelvirtuosen hatten sich bereit erklärt, den 40. Geburtstag der Klais-Orgel in der St. Johanneskirche in Bad Saulgau zu feiern. Eine große Konzertreihe war geplant, etwa mit dem Titularorganisten von Notre Dame Paris, Vincent Dubois. Direkt am Tag des Jubiläums der großen Orgel von St. Johannes sollte ein Konzert mit Professor Gerhard Gnann an der großen Klais-Orgel stattfinden. Die Beschränkungen während der Pandemie machten diese Konzertpläne zunichte. Bereits im März musste ein Konzert mit dem bekannten Kirchenmusiker Winfried Lichtscheidel entfallen.

Doch es gibt einen Trost: Alle Virtuosen haben für das Jahr 2021 zugesagt, nach Bad Saulgau zu kommen. Die Klais-Orgel in St. Johannes hat sich in den 40 Jahren ihres Bestehens großen Ruhm erworben mit Konzerten großer Künstler, mit farbenreicher Gestaltung der Gottesdienste und ihrer klangvollen musikalischen Rede. Der Kirchengemeinderat hatte damals mit großer Begeisterung und Zusammenhalt den Orgelneubau durchgeführt. Viele kleine und große Spenden aus der Kirchengemeinde, ein erheblicher Zuschuss der Stadt Saulgau, hohe Einzelspenden für einzelne Register ermöglichten die Klangpracht und Vielfalt des Instrumentes.

Die Klais-Orgel ersetzte eine Orgel aus dem Jahr 1956. Das Vorgängermodell hatte sich als schadhaft gewordene Fehlkonstruktion erwiesen. Es war aus alten Teilen verschiedener abgebrochener Instrumente zusammengesetzt worden. Umso größer war die Freude und Anerkennung in Bad Saulgau, als am 22. November 1980 in einem festlichen Gottesdienst das Instrument unter großer Anteilnahme der Gemeinde eingeweiht wurde. Die St. Johanneskirche war beim Konzert, das von Professor Bernhard Ader an der Orgel und den St.-Johannes-Chorknaben gestaltet wurde, bis auf den letzten Platz besetzt. Nun warten alle gespannt auf Musik zum musikalischen Jubiläum 2021.