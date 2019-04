Jubiläumsfest beschert Musikverein Einnahmen

Der Musikverein Moosheim-Tissen hat bei seiner Hauptversammlung am vergangenen Freitagabend im Bruder-Klaus-Haus in Großtissen den Startschuss für das Sommerfest gegeben. Vom 14. bis zum 17. Juli findet es im gewohnten Rahmen statt. Gleichzeitig blickte der Verein positiv auf das Sommerfest zum 110-jährigen Bestehen im vergangenen Jahr zurück. Mit den Einnahmen konnten neue Uniformen und ein Mischpult für insgesamt 10 000 Euro finanziert werden.

An den vier Tagen der Feierlichkeiten anlässlich des 110-jährigen Bestehens hatte vor allem der Sternmarsch am Samstagabend zahlreiche Zuschauer angelockt, was beim Gesamtchor in Dorfmitte ein schönes Bild ergab. Dafür holte sich der Verein Verstärkung von befreundeten Kapellen. Auf einem Konzert in Renhardsweiler beeindruckte die Jugendkapelle des Vereins zusammen mit einem Kinderchor und dem Fanfarenzug Bad Saulgau. „Was der Verein das ganze Jahr über leistet, ist enorm und eine riesige Aufgabe, die in der Freizeit gestemmt wird“, sagte Moosheims Ortsvorsteher Peter Widmann. Ihm war vor allem noch das Jahreskonzert in bester Erinnerung, das erstmals in der Mehrzweckhalle in Renhardsweiler stattfand.

Gute Jugendarbeit

Positiv für ihn auch die Jugendarbeit, die im Verein geleistet wird. Bei den 46 Gesamt- und fünf Registerproben zeigte sich eine leichte Verbesserung: Im Schnitt nahmen 73 Prozent der Aktiven die Musikprobe wahr – eine Steigerung um drei Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr. „Aber es ist noch Luft nach oben“, sagte der Vereinsvorsitzende Andreas Fluhr, der sich vor allem bei der musikalischen Leiterin Christine Wetzel sowie dem Vorstand bedauerte. Wetzel habe beim Jahreskonzert unter dem Motto „So schön ist die Blasmusik“ versucht, die Stärken der Kapelle hervorzuheben. Andres Fluhr streifte auch den Auftritt am Umzug beim Cannstatter Volksfest und den Bürgerball. Er kündigte eine Konzertreise im Jahr 2020 nach Tramin in Südtirol an. Dankende Worte gab es auch an die Kassiererin des Vereins, Renate Braun. Zwar schloss man in der Bilanz des Musikvereins mit einem Minus ab, aber wenn man dann die Einnahmen betrachtet, stand am Ende dabei doch ein dickes Plus. So war es laut des stellvertretenden Vorsitzenden Patrick Herrmann, der die Kassiererin vertrat, vor allem das Sommerfest mit Jubiläum, bei dem man wieder gute Zahlen schrieb. Dies ermöglichte Sonderausgaben von über 10 000 Euro.

Gut aufgestellt und in besten Händen bei Gerd Forstenhäusler sind die 17 Jugendlichen, die sich derzeit in Ausbildung befinden. Bei einem Vorspielnachmittag präsentierte sich die Truppe, und die Erwachsenen konnten sich über die Ausbildung ihrer Schützlinge informieren.

Ein Höhepunkt, so der Jugendleiter, war die Mitwirkung beim Jubiläumskonzert, wo der Nachwuchs den Konzertabend eröffnete. Ebenso hatte man die Gemeinde-Adventsfeier musikalisch ausgeschmückt. Die Ablegung der D1- und D2-Prüfung im Nachwuchsbereich war ein weiterer Beweis, dass die Musikzöglinge in der Ausbildung auf einem guten Weg sind.

Lob von Mandatsträgern

Die weiteren Grußworte von Mandatsträgern und allen örtlichen Vereinen brachte das gute Zusammenwirken mit dem Musikverein Moosheim-Tissen zum Ausdruck. Als kleines Dankeschön hatte Dirigentin Christine Wetzel noch ein Geschenk für Georg Müller parat. Auf ihn kann sie sich immer verlassen, wenn Not am Mann ist. Als Vize-Dirigent hilft er immer wieder mal aus, sei es bei Auftritten oder auch beim Probenbetrieb.

Was tatsächlich beim Musikverein Moosheim-Tissen das ganze Jahr über lief, das zeigte Alexandra Waller anschließend der Versammlung auf. Hieraus war das große Engagement und der Einsatz der ganzen Kapelle ersichtlich, den die Musiker bei vielen mannigfachen Auftritten und Einsätzen absolvierten. Dabei, so Alexandra Waller, war es Jörg Wetzel, der keine Musikprobe ausließ, nur Wolfgang Hummler fehlte ein Mal.