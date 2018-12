JPO erhält Einladung zum Carl-Orff-Fest 2019

Einer guten Tradition folgend haben der künstlerische Leiter der Jungen Philharmonie Oberschwaben, Alban Beikircher, und Frank Müller als Vorsitzender des Förderkreises die neue Konzert-CD im Alten Kloster vorgestellt. Hörbeispiele bewiesen die hervorragende Klangqualität.

Wer bei einer CD-Präsentation nur Musik aus der Konserve erwartet, wird bei Veranstaltungen der Jungen Philharmonie Oberschwaben positiv überrascht. Dirigent Alban Beikircher hat stets etliche Liveauftritte in petto. Diesmal eröffnete ein siebenköpfiges Streich-Ensemble den Abend und sorgte mit Takten von Vivaldi für heitere Mienen im Publikum. Frank Müller als Chef des Förderkreises hielt demonstrativ die neue Konzert-CD in die Höhe, die in der Wangener Waldorfschule aufgenommen wurde.

In seinem Rückblick auf ein überaus erfolgreiches Konzertjahr 2018 verband Alban Beikircher ausgewählte Tonbeispiele mit kleinen Histörchen, die das Arbeiten mit und in der Jungen Philharmonie illustrierten. So gestand er, dass er zum ersten Probenwochenende mit sehr gemischten Gefühlen ins Dorfgemeinschaftshaus Friedberg gefahren sei. Galt es doch, den Ensemblemitgliedern die Musik von Johannes Brahms nahe zu bringen, die nicht spontan zu Herzen gehe. Bei der zur Aufführung vorgesehenen zweiten Sinfonie D-Dur op. 73 handelt es sich um ein sehr komplexes Werk, das den Musikern höchste Konzentration abfordert. Doch zu Beikirchers Erleichterung haben sie die Hürde hervorragend gemeistert.

Seit längerem beobachtet er den Trend, dass Orchester die komplexen Kompositionen von Johannes Brahms und zunehmend auch die Beethovens meiden. Stattdessen entscheide man sich für Stücke, die den Ensembles Komplimente garantieren. Es sei aber wichtig, solche großen Meister im Repertoire zu haben. Natürlich enthielt das Konzertprogramm 2018 auch leicht nachvollziehbare Stücke wie Giuseppe Verdis Präludium zur Oper Attila sowie das Auftragswerk 2018, das Christoph Dorn komponierte.

Unter dem Titel „You are in Egypt now“ beschäftigt es sich mit Menschen auf der Flucht und ergänzt thematisch das Konzert-Auftaktstück zu Verdis „Attila“. Bevor Beikircher die Konzertsaison 2019 ins Visier nahm, marschierte sein Sohn Vincent zum Fazioli-Flügel und interpretierte in virtuoser Weise Friedrich Burgmüllers Stück „Der Sturm“. Für den ersten Programmteil fasst Alban Beikircher eine wenig bekannte Sinfonie des französischen Komponisten Ernest Chausson ins Auge, auch ein Auftragswerk wird wieder vergeben. Im zweiten Teil erklingt der „Kaiserwalzer“ von Johann Strauß, gefolgt von einem „Concerto grosso“ mit E-Gitarre aus der Feder von Alexander Krampe, der 2015 für die JPO die umjubelte „Saulgau Suite“ komponierte. Und für einen rasanten Schluss wird eine schnelle Polka sorgen.

Neben den normalen Konzertterminen steht den Musikern noch ein besonderes Ereignis ins Haus. Für das Carl-Orff-Fest 2019 in Andechs wurde das Ensemble eingeladen, den Orchesterteil der szenischen Kantate „Carmina Burana“ zu übernehmen. Eine große Ehre – verbunden mit zusätzlicher Probenarbeit. Auch heuer hatten die Vorstandsmitglieder des Förderkreises ein Geschenk für Alban Beikircher ausgetüftelt. Diesmal bestand es aus einer guten Portion Lesestoff und einem riesigen Memory-Spiel, dessen Teile sich auf die JPO und ihren Dirigenten beziehen.