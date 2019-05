Joshua Martey wird erneut Dritter

Joshua Martey vom Gammertinger Karate Dojo studiert zurzeit an der Universität Freiburg. und hat an den deutschen Hochschulmeisterschaften im Karate teilgenommen. In spannenden Kämpfen konnte Martey überzeugen. Zu seinem Leidwesen musste er sich im Kampf um das Finale jedoch geschlagen geben. Das kleine Finale um Platz drei entschied Martey dann für sich und erkämpfte sich verdient in der Klasse über 84 Kilogramm die Bronzemedaille. Mit dem Team der Uni Freiburg wurde er ebenfalls Dritter. Der Allgemeine Deutsche Hochschulverband veranstaltet bundesweit über 50 Wettkämpfe in mehr als 30 Sportarten. Damit wird auch unterstrichen, dass studieren und Leistungssport möglich ist.