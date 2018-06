Joshua Martey vom Gammertinger Karate Dojo und zurzeit Student an der Uni Freiburg hat bei den deutschen Hochschulmeisterschaften der Karatekämpfer die Bronzemedaille gewonnen. Deutsche Hochschulmeisterschaften gibt es in 32 Sportarten. Hier treffen Hobby- und Breitensportler, aber auch Kaderathleten aufeinander und kämpfen um den Titel. Trotz Studiums hat sich Martey auf dieses nationale Karateturnier sehr gut vorbereitet. In spannenden Kämpfen ging es für ihn in einem letzten Kampf um den dritten Platz auf dem Podest. Hier musste er nochmal sein ganzes Können abrufen und konnte schließlich souverän und verdient die Bronzemedaille gewinnen.