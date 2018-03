Jonas Hornig gewinnt Pistolencup

Gleich elf Nachwuchsschützen des Schützenkreises Saulgau hatten sich für den Landesendkampf des Pistolen-Team-Cups im neuen Schulungszentrum Ruit qualifiziert. Vier Schützen stellte die Schützengilde Enntach, jeweils drei kamen vom SV Altheim/Waldhausen und vom SV Vilsingen, ein Schütze vertrat den SV Wilflingen. Für den Endkampf auf Landesebene hatten sich durch Vorkämpfe auf Bezirksebene jeweils die zehn besten Schüler, Jugendlichen und Junioren aus Württemberg qualifiziert.

Innerhalb ihrer Altersklasse mussten die Sportschützen in einem zweigeteilten Wettkampf gegeneinander antreten. Zunächst stand für die Nachwuchsschützen ein Wettkampf mit 20 Schüssen nach Ringzahlen auf dem Programm. Im zweiten Teil des Wettkampfs mussten alle Teilnehmer auf Klappscheiben schießen, vergleichbar mit denen im Biathlon. Wer in der kürzesten Zeit alle Klappscheiben abgeräumt hatte, bekam die meisten Punkte. Für den Bundesendkampf in Pfreimd (Oberpfalz) darf Württemberg nun zwei Mannschaften stellen. Das Team Württemberg I setzt sich aus den Siegern des Landesendkampfes aller drei Altersklassen zusammen, für Württemberg II starten die Zweitplatzierten aus Ruit.

Bei den Schülern stellte der Schützenkreis Saulgau mit sechs Startern das größte Kontingent. Mit guten Leistungen landeten die drei Kaderathleten Enrico Schaich (Ennetach), Julia-Sophie Mihaiu (Altheim/Waldhausen) und Jamie Käppeler (Wilflingen) auf den Plätzen vier bis sechs. Moritz Bauer und Michael Dreher (beide aus Vilsingen) und Jakob Hofmann beendeten den Wettkampf auf den Plätzen acht bis zehn. Am spannendsten verlief der Wettkampf in der Jugend. Die beiden Ennetacherinnen Laura Hornig und Natalie Rau belegten nach hervorragenden Wettkämpfen die Ränge drei und vier und verpassten hauchdünn die Qualifikation für den Bundesendkampf. Max Bauer (Vilsingen) landete auf einem tollen fünften Platz.

Doppelsieg für Schützenkreis

Bei den Junioren erreichte Jonas Hornig (Ennetach) im 20-Schuss-Wettkampf überragende 190 Ringe und siegte. Markus Schwarz (Altheim/Waldhausen) mit 187 Ringen und Nico Vöhringer (Willmandingen) mit 183 Ringen folgten auf den nächsten Plätzen. Da Jonas Hornig auch den Wettbewerb mit den Klappscheiben gewann, erzielte er als einziger Teilnehmer an diesem Tag mit 30 Punkten die volle Punktzahl. Mit 26 Punkten sicherte sich Markus Schwarz den zweiten Platz und fährt somit über die Pfingstfeiertage zusammen mit Jonas Hornig zum Bundesendkampf nach Pfreimd in der Oberpfalz.