Johannes Reuter hält den Punkt fest

Der FV Altheim hat sich mit einer ordentlichen Leistung in die Sommerpause der Fußball-Landesliga, Staffel 4 verabschiedet. Die Altheimer trennten sich vor 180 Zuschauern am Samstagnachmittag mit 1:1 (Halbzeit:1:1) von der TSG Balingen II und beschließen die Aufstiegssaison mit 39 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz.

Bei sommerlich-schwülen Verhältnissen bieten beide Mannschaften von Beginn an ein richtig gutes Spiel. Balingen II ist anzumerken, dass die Mannschaft von der Zollern-alb unbedingt noch punkten muss, um sicher die Klasse zu halten. Die Balinger sind mit einem mit Oberligaspielern verstärkten Kader angereist, sodass die Bank kaum genügend Platz für alle Balinger Spieler bietet, die draußen ihrer Einwechslung harren.

Denn zunächst steht nur ein Balinger Oberligaspieler in der Startelf. Vier weitere sitzen draußen und sollen wohl kommen, wenn zum einen es der Spielstand erfordert und zum anderen die Altheimer bei der herrschenden sommerlichen Hitze platt genug sind, damit die semiprofessionellen Gäste - Balingens erste Mannschaft ist gerade in die Regionalliga aufgestiegen - leichtes Spiel haben. Doch soweit kommt es nicht.

Reck trifft zum 1:0

Beide Mannschaften liefern sich von Beginn weg ein gutes Spiel, mit ganz viel Tempo in den Aktionen. Die ersten Chance haben die Gastgeber, als Sebastian Gupp einen Abpraller aus der Abwehr der Gäste direkt auf das von Binanzer gehütete Balinger Tor feuert. Der Schuss kommt mit solcher Wucht, dass Binanzer gar nicht richtig reagieren kann. Der Ball prallt auf Binanzers Brust, der erkennbar Mühe hat stehen zu bleiben. doch der Ball springt zurück ins Feld und wird von der aufmerksamen Balinger Hintermannschaft abgeräumt (3.). Ein Wachmacher für die Balinger Offensive: Weiter Ball auf Scherer, der das Leder aber am langen Eck vorbeijagt (8.). Dann köpft Scherer einen Ball auf die Latte (12.). Glück für Altheim.

Doch die Grün-Weißen verstecken sich keineswegs. Timo Reck kommt in 20 Metern Torentfernung, nach einem Ballgewinn auf der rechten Angriffsseite durch Geiselhart, in Ballbesitz, Reck umkurvt einen Balinger und schlenzt den Ball ins lange Eck - 1:0 (15.). Doch allzulange kann sich Altheim über die Führung nicht freuen. Ball durch die Mitte, Niklas Schäuffele steht alleine vor Reuter und legt die Kugel über Reuter ins Netz - 1:1 (21.). Jetzt legt Balingen einen Zahn zu. Scherer macht einen weiteren Aluminiumtest und trifft dieses Mal den Pfosten von Reuters Gehäuse (31.), dann taucht Schatz alleine vor Reuter auf, der erneut ein ganz starkes Spiel im Altheimer Trikot macht. Reuter lenkt den Ball zur Ecke (32.). Auf der Gegenseite kombinieren sich Spies, Gaupp und Geiselhart duch die Balinger Hintermannschaft, Geiselhart probiert eine Kopie von Recks Treffer, schiebt den Ball aber Binanzer in die Arme (33.).

Geiselhart hat gute Chance

Nach der Pause hat der FV Altheim die erste Chance, Gaupp setzt Geiselhart ein, doch es bleibt beim 1:1 (49.). Zwischen der 50. und 62. Minute rettetet Altheims Torhüter Johannes Reuter seiner Mannschaft das Unentschieden. Gleich dreimal pariert er gegen auf ihn zulaufende Balinger, lenkt das Leder zur Ecke, hält und pariert alles was auf sein Tor kommt. Ansonsten steht die von Wendelin Spitzfaden, der sein Abschiedsspiel im Altheimer Trikot absolviert, und Fabian Springer glänzend organsierte Abwehr gut.

Elf Minuten vor dem Ende hat der aufgerückte Altheimer Abwehrspieler Philipp Maier mit einem Kopfbacll nach einer Gaupp-Vorlage Pech, der Ball geht knapp vorbei. Eine Minute später jagt Geiselhart das Leder knapp am Kasten vorbei. Auch weil mittlerweile die Kunde von der klaren Führung Bergs und der knappen Führung Ravensburgs gegen Mietingen im Altheimer Stadion eintrifft, lassen es die Balinger in den letzten Minuten locker angehen.

Nach dem Spiel werden auf Altheimer Seite die beiden Trainer Zoran Golubovic und Oliver Wulf sowie später auch der aus Daugendorf eintreffende Wolfgang Heim verabschiedet sowie die drei Spieler, die nach Langenenslingen zurückkehren: Jonathan Guth, Jochen Gulde und Stefan Münst. Außerdem verabschiedet der Verein Wendelin Spitzfaden, der seine Fußballschuhe an den Nagel hängt.