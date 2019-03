Johannes Hartmann hält den Sieg fest

Maximilian Felder kann es auch neben dem Platz. Der derzeit gesperrte Stürmer des SV Renhardsweiler gab nach der Begegnung einen sehr guten Spielbericht ab. Eine Nullnummer meldet Bolstern. Mit etwas mehr Glück hätte der SV Braunenweiler drei Punkte mitnehmen können. Tabellenführer Langenenslingen gelang durch Stefan Münst ein Heimsieg in den letzten Sekunden. Die SGM Alb-Lauchert musste sich gegen Türk Gücü mit einem Punkt begnügen. Christian Lehr machte es Münst nach und machte kurz vor dem Ende das 3:1.

SV Renhardsweiler-FC Inzigkofen/Vil./Eng 1:2 (0:2). - Tore: 0:1 Christof Grof (23.), 0:2 Manuel Stroppel (41.), 1:2 Jaquille Manzi (79.). - BV: Noll (SVR) muss kurz vor Ende ärztlich versorgt werden. - Z.: 120 - Johannes Hartmann, Torhüter des FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies, ist der Mann des Tages in Renhardsweiler. Seine Vorderleute besorgten im ersten Durchgang eine 2:0-Führung. Um noch beruhigter aufspielen zu können, wäre ein dritter Treffer nötig gewesen. Jürgen Binder hatte diese Möglichkeit kurz vor der Pause, scheiterte aber aussichtsvoll. Im zweiten Durchgang wurde es dann ein offenes Spiel. Der Gastgeber erhöhte die Schlagzahl, aber spätestens bei Gästekeeper Hartmann war Endstation. Lediglich einmal musste er noch den Ball aus dem Netz holen, als Manzi zum 1:2 traf. Renhardsweiler blies zur Schlussoffensive und nun stand Hartmann gleich mehrmals im Blickpunkt. Mit Glück und Können brachten die Gäste den knappen Erfolg über die Zeit. - R.: 0:1

SV Bolstern - SV Braunenweiler 0:0. - Z.: 100. - Keine Tore in Bolstern, wo sich beide Mannschaften sehr schwer taten aufgrund widriger Platzverhältnisse. Aus Bolstern wird zudem eine insgesamt sehr ausgeglichene Begegnung gemeldet, in der es viele Zweikämpfe gab. Insgesamt entwickelte sich eine Begegnung mit sehr wenigen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die größte Chance hatte Braunenweilers Marco Steuer in der letzten Minute, als gleich drei Braunenweiler Spieler alleine aufs Bolsterner Gehäuse zuliefen. Es war den schweren Platzverhältnissen geschuldet, dass für die Gäste kein Lastminute-Treffer zustande kam. - R.: 3:1

SG Alb Lauchert - SPV Türk G. Sigmaringen 2:2 (0:2). - Tore: 0:1 Kai Großmann (19.), 0:2 Emruli (30.), 1:2 Sauter (51./FE), 2:2 Tobias Heißel (74.). - Z.: 130. - Zwei grundverschiedene Halbzeiten sahen die Zuschauer in Gammertingen. In der ersten Halbzeit lief bei den Gastgebern gar nichts zusammen. Zuerst versuchte es die SGM Alb-Lauchert mit langen Bällen, die die Gäste aber fast ohne Gegenwehr abfingen. Das Klein-Klein-Spiel lief über höchstens zwei, drei Stationen. Türk Gücü fand auch dagegen ein Mittel und erstickte die Aktionen im Keim. Die logische Folge waren zwei Gegentreffer durch Großmann und Emruli zu einem verdienten 2:0-Halbzeitstand für Türk Gücü. Nach der Pause und einigen deutlichen Worten in der Kabine kam die SG Alb-Lauchert wie verwandelt aus der Pause. Das schnelle 1:2 durch Sauters Elfmeter wurde zum Startschuss, von den Gästen kam nun nichts mehr mehr, wobei Samuel Peter immer unter Kontrolle gehalten werden musste. Mit Heißels Ausgleich war es um die Gegenwehr der Gäste geschehen. Der Gastgeber drückte nun auf den Siegtreffer, der allerdings nicht mehr fiel, weil der Kraftaufwand am Ende zu hoch war.

SV Langenenslingen - SC Türkiyemspor Saulgau 2:1 (0:0). - Tore: 1:0 Moritz Siebenrock (67.), 1:1 Emin Yilmaz (78.), 2:1 Stefan Münst (90.+4). - Z.: 150. - Mit einem blauen Auge ist der Tabellenführer im Heimspiel gegen Türkiyemspor Saulgau davon gekommen. Dabei fing es für die Hausherren ganz gut an, denn Münst donnerte einen Ball gegen die Latte (15.). Dann glückte dieses Kunststück auch Mario Miller (27.). Auf der anderen Seite bewahrte Langenenslingens Keeper Weggerle seine Mannschaft vor einem möglichen Rückstand in der 30. Minute, als er Sieger in einer Eins-gegen-eins-Situation gegen Emin Yilmaz blieb. Türkiyemspor präsentierte sich im weiteren Verlauf sehr kampfstark und verlangte den Hausherren alles ab, dabei trat der SCT mit vier A-Jugendlichen an. Nach der Pause hatten die Hausherren erneut Glück, als ein Ball per Kopf am Pfosten landete. Als Münst ebenfalls am Aluminium scheiterte, wurde es ein zähes Ringen, allerdings mit glücklicherem Ausgang für den Gastgeber, weil zunächst Siebenrock traf. Emin Yilmaz glich zwar aus. Am Ende hatte Langenenslingen doch noch das Glück eines Tabellenführers und schoss in den letzten Sekunden das 2:1. - R.: ausgefallen.

SG TSV Scheer/SV Ennetach - FV Fulgenstadt 3:2 (2:1). - Tore: 1:0 Heiko Reck (12.), 2:0 Jonas Heinzler (17.), 2:1 Mario Zimmel (39.), 2:2 David Luib (66./FE), 3:2 Christian Lehr (89.). - Z.: 80. - Zunächst sah es für die Hausherren in Scheer sehr gut aus, die überlegen waren und innerhalb von fünf Minuten mit 2:0 in Front gingen. Die SG blieb danach dran, verpasste aber den möglichen dritten Treffer. Fulgenstadt überstand die Drangphase und kam praktisch mit der dritten Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Nach der Pause hielt Fulgenstadt weiterhin drauf und Luib gelang mit einem Foulelfmeter der verdiente Ausgleich. Die SG versuchte nochmals einen Gang höher zuschalten, aber Fulgenstadt hielt dagegen. Als alles mit einem Unentschieden rechnete, gab es zwei Minuten vor Ende einen Freistoß von der linken Seite durch Christian Lehr. Durch Freund und Feind fand der Ball schlussendlich sein Ziel und landete zum 3:2 im Fulgenstädter Gehäuse. Ein Punkt wäre am Ende für die Gäste verdient gewesen, weil Fulgenstadt nach dem Rückstand eindrucksvoll dagegen hielt. - R.: ausgefallen

Abgesagt: FV Bad Saulgau - FC Krauchenwies/Hausen II (die SZ berichtete am Samstag); Spielfrei: SV Bronnen, SV Hosskirch