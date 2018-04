Jochen Käß führt die Meldeliste an

Der TV Veringendorf veranstaltet am Sonntag, 29. April, bereits zum zehnten Mal sein Mountainbike-Event. Die Hauptstrecke von 55 Kilometern (Start:11 Uhr) überwindet 1100 Höhenmeter und führt am Südrand der Schwäbischen Alb entlang. Außerdem gibt es eine Kurzstrecke über 20 Kilometer (Start: 11.15 Uhr). Außerdem können die jüngsten Fahrer am Nawa-Kids-Cup teilnehmen.

Durch die abwechslungsreiche Streckenführung mit vielen Anstiegen, schönen Singletrails und rasanten Abfahrten wird dieses Event immer mehr zum Frühlingsklassiker. Alles soll perfekt organisiert sein. „Wir haben eigentlich alles so belassen. Die Strecke ist gleich geblieben“, sagt Organisator Horst Fuderer, selbst begeisterter Mountainbiker und Teilnehmer an vielen Rennen. Mitlerweile geht er am Sonntag in die zehnte Austragung, unterstützt durch den Gesamtverein des TV Veringendorf mit seinem Vorsitzenden Michael Witte.

Für die Jugend wird wieder der Nawa-Kids-Cup ausgetragen, der sich in den vergangenen Jahren bewährt hat. Startzeit ist um 9.15 Uhr. Der MTB-Massenstart ist am Renntag um 11 Uhr auf dem Dorfplatz in Veringendorf. Die Strecke verlangt den Fahrern alles ab. Anspruchsvoll, 55 Kilometer lang, führt sie über die Schwäbische Alb, über Wald- und Schotterwege, Teerwege und Trails. Von Veringendorf aus geht es den schweren ersten Anstieg hinauf zu den Erzgruben, wo die Fahrer bereits eine der höchsten Stellen des Rennens erreichen. Eine rasante, bei nassen Verhältnissen nicht einfach zu fahrende Abfahrt führt über Schotter und Gras nach Veringendorf, wo die Fahrer ein erstes Mal das Ziel durchfahren. Das Rennen beginnt nun erst richtig. Der zweite Anstieg nach Hochberg wartet, die Berg- und Talbahn zur Ruine Hornstein Richtung Bingen, nördlich von Sigmaringen macht die Strecke kehrt und über den Nollhof und die Ziegelwiesen geht es durch das Geißental nach Jungnau und zurück nach Veringendorf, wo die Zuschauer nach etwa zwei Stunden den Sieger erwarten.

Kai Kugler fährt auch mit

„Leider lagen unter der Woche noch nicht so viele Meldungen wie in den vergangenen Jahren vor“, sagt Horst Fuderer. Wohl auch, weil die Veranstaltungen in den vergangenen Jahren oft unter sehr schlechtem Wetter litt. Im vergangenen Jahr schneite es. „Das schlechte Wetter der vergangenen Jahre kann ein Grund sein“, glaubt auch Fuderer. Topfavorit auf den Titel ist Jochen Käß, den Fuderer leistungsstärker einschätzt als den mehrfachen deutschen Meister Markus Kaufmann, der in Veringendorf auch schon gewonnen hat. Ebenfalls am Start stehen werden die Fahrer des Expoline-Teams um Fabian Ziegler, den im vergangenen Jahr ein Ausritt ins Gelände eine Wiederholung seines Sieges aus dem Jahr 2016 kostete.

Nicht mehr zum Team gehört Kai Kugler, der inzwischen etwas kürzer tritt, vor allem aus beruflichen Gründen. „Ich habe nach den deutschen Meisterschaften meine Lizenz zurückgegeben und das Team Expoline verlassen. Ich bin jetzt nur noch Hobbyfahrer. Ich habe geschäftlich viel zu tun und mache derzeit noch ein Zusatzstudium. Das benötigt auch sehr viel Kapazität“, sagt Kai Kugler, der zugab lange Zeit überhaupt nicht mehr trainiert zu haben. Erst im zeitigen Frühjahr stieg der in Inzigkofen lebende Rulfinger langsam wieder ein. In jüngster Vergangenheit absolvierte Kugler eher Mittel- und Langstreckenläufe. Nach einer Knochenhautentzündung am inneren Schienbein musste er doch auch hier kürzertreten. „Ich war zwölf Wochen komplett ohne Sport unterwegs.“ In Veringendorf werde er „just for fun“, also nur zum Spaß für ein Privatteam eines Sigmaringer Architekten starten. Doch auch zu seinem alten Team pflegt Kugler noch regen Kontakt. „Fabi war zuletzt im Trainingslager in der Toskana, um sich für die Saison vorzubereiten. Er ist wieder super in Form und konnte ohne größere Pausen den Winter strukturiert trainieren. Demzufolge ist er wieder ein heißer Kandidat für den Sieg in Veringendorf. Hab trotz meinem Rücktritt noch viel mit den Jungs Kontakt, vor allem zu Fabi.“