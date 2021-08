Nach zehn Monaten Spielpause startet auch die Kreisliga A 2 in die neue Saison 2021/2022. Vor dem Start hat sich die „Schwäbische Zeitung“ mit Helmut Ulmer (Foto: SZ-Archiv), Trainer des SV Sigmaringen, einer der Kandidaten für den Meistertitel und den Aufstieg in die Bezirksliga, unterhalten. Regionalsportredakteur Marc Dittmann fragte bei Ulmer nach, was sich die Sigmaringer von der Saison erwarten.

Herr Ulmer, wie war die Vorbereitung?

Wir hatten noch nie eine solch’ katastrophale Vorbereitung wie vor dieser Saison. Wir haben derzeit 13 Langzeitverletzte, fünf Spieler haben sich alleine beim Krone-Pokal verletzt. Bereits vor fünf Wochen ist ein Gegenspieler Kevin Reuter in die Ferse gesprungen. Kevin ist jetzt zweimal gelaufen. Da ging es. Nach dem Training am Freitag wollten wir sehen, ob es vielleicht am Sonntag zu einem Kurzeinsatz reicht. Bernhard Henning hat mit dem Knie Probleme, Steffen Geigle und Christian Schlappa werden dieses Jahr gar nicht mehr spielen, Benjamin Rumpel und unser Neuzugang Patrick Andt haben Probleme mit den Bändern.

Wie lange haben Sie sich auf die Saison vorbereitet?

Sechs bis sieben Wochen. Am Anfang haben wir nur ein bisschen belastet, ohne großen Kontakt. Danach locker gespielt. Froh sind wir, dass wir jetzt wieder anfangen. Die Frage ist nur, wie alles wieder losgeht, auch angesichts der steigenden Werte. Im Training ist alles gut, doch im Spiel stellt sich dann alles anders dar.

Zweimal ist der SV Sigmaringen als Favorit in eine Saison gegangen, die dann abgebrochen wurde. Fällt die Motivation für einen dritten Anlauf schwer?

Nein, eigentlich ist meine Mannschaft noch motivierter als zuvor. Jetzt wollen sie wirklich. Aber wie die Saison dann ausgeht, wissen wir alle nicht. Kommt man ohne Verletzungen durch, bleibt man von den schweren Verletzungen verschont? Aber vielleicht haben wir Glück und wir haben dieses Thema schon vor der Saison abgehakt.

Wer zählt Ihrer Meinung nach zu den Favoriten?

Auf jeden Fall der FC Laiz, vielleicht die SGM Gammertingen/Kettenacker, Renhardsweiler. Wie ist der FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies drauf?

Und wie bewerten Sie den Auftaktgegner SC Türkiyemspor Saulgau?

Das ist sicher keine schlechte Mannschaft. Vor allem Suad Nuredini ist ein wirklich starker Spieler. Den müssen wir auf jeden Fall stoppen. Aber im wesentlichen wollen wir unser Spiel spielen.