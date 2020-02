Jens Bürkle bemängelt vor allem die Abwehrleistung

Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten ist mit einer einkalkulierten Auswärtsniederlage bei den Füchsen Berlin in die Restsaison gestartet. Nach dem Hinspielsieg der Balinger, fieberten die Berliner der Revanche entgegen und gingen entsprechend konzentriert zu Werke. Am Ende stand für sie ein 33:27 (17:14)-Erfolg, der auch aus Sicht der Balinger durchaus verdient war, aber vielleicht um das eine oder andere Tor zu hoch ausfiel. Mal wieder lag der Knackpunkt für die deutliche Niederlage im Defensivbereich der Balinger.

„Wir hatten Momente, da können wir das Spiel kippen. Die haben wir nicht genutzt und mit 33 Gegentoren kannst du in Berlin nicht gewinnen“, brachte es Balingens Chef-Coach Jens Bürkle nach dem Spiel im Interview beim Bezahlsender Sky auf den Punkt. Dabei waren die ersten 20 Minuten der Balinger gar nicht schlecht. Zwar führten von Beginn an die Füchse, doch die Balinger spielten auf Augenhöhe mit dem Favoriten. Bis zur siebten Minute legten die Füchse jeweils einen Treffer vor und die Gallier zogen nach. Nach der ersten Parade von Torhüter Mike Jensen (8.) hatte der HBW sogar die Möglichkeit in Führung zu gehen, aber Vladan Lipovina scheiterte am Pfosten. Im folgenden Tempogegenstoß waren die Hausherren konsequenter - 5:4. Nach einer Parade des Ex-HBW-Spielers Martin Ziemer im Füchse-Tor erhöhte der Favorit auf 6:4.

Nach dem 10:12 aus HBW-Sicht (21.) unterliefen dem Aufsteiger zu viele Fehler. Vor allem in der Abwehr fehlte die Zuordnung. Die Löcher waren groß. Das bemängelte auch Trainer Jens Bürkle in einer Auszeit beim Stande 15:10 (23.). In nur zwei Minuten hatte seine Mannschaft die sehr guten ersten 20 Minuten kaputt gemacht. Doch die Auszeit zeigte Wirkung. Die Abwehr stand wieder besser, vorne nutzten Strobel und Co. die Chancen.

Auch im zweiten Abschnitt blieb Balingen ein unangenehmer Gegner. Nach einer Siebenmeterparade von Torhüter Mike Jensen verpasste es der HBW, auf zwei Tore zu verkürzen. „Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir da auf zwei verkürzt hätten“, fragte sich Jens Bürkle nach dem Spiel. Doch seinen Spielern unterlief in Überzahl ein Abspielfehler und im Gegenzug erzielte Hans Lindberg mit seinem sechsten von insgesamt elf Strafwürfen das 26:22 (46.).

Als der Berliner Mannschaftskapitän Lindberg mit seinem nun neunten Strafwurf das 30:24 erzielte (52.), war das Spiel entschieden. Die Gallier steckten zwar nicht auf, mussten sich aber - nicht zuletzt auf Grund der Strafwurforgie, die gegen sie verhängt wurde - mit 33:27 geschlagen geben. „Da muss man nicht jeden geben, aber unter dem Strich, haben wir zu schlecht verteidigt“, sagte Jens Bürkle. „Wir waren zu schlecht in der Abwehr und haben deshalb auch nicht verdient, hier zu bestehen“, ärgerte er sich vor allem über die 33 Gegentore.