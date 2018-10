Jede Runde hilft der Bürgerstifung

Das Physioteam Bad Saulgau im Dienstleistungszentrum an der Kaiserstraße lädt Läufer, die Spaß an Bewegung haben, am Samstag von 14 bis 16 Uhr zum Spendenlauf in die Innenstadt ein. Der Erlös ist für die Bürgerstiftung Bad Saulgau bestimmt. Start und Ziel ist der Parkplatz des Physioteams hinter dem Dienstleistungszentrum B 32.

Beim Spendenlauf kommt es nicht darauf an, wie schnell Teilnehmer die 800 Meter lange Runde in der Innenstadt schaffen. Die Zahl der Runden ist entscheidend. Sponsoren und Unterstützer spenden für jede Runde einen vorher bestimmten Betrag.

„Wir wollten mal wieder ein sportliches Event gestalten, an dem alle, auch Kinder mitmachen können“, erklärt Severine Eninger. Sie und Gudrun Essig sind die beiden Geschäftsführerinnen des Physioteams und Organisatorinnen des Spendenlaufs.

Beide entschieden sich, dass sie mit den Spenden die Bürgerstiftung Bad Saulgau unterstützen möchten. „Wir wollten, dass das Geld in Bad Saulgau und in den Teilorten bleibt“, erklärt Severine Eninger. Die Bürgerstiftung bot sich da als begünstigte Organisation an. Die Physiotherapeutin kennt das aus eigener Erfahrung. Sie ist aktiv im Reitverein Fulgenstadt. Auch ihr Verein bekam bereits Unterstützung von der Bürgerstiftung. Die Physiotherapeutinnen sind bei der Organisation nicht allein. „Wir haben 15 helfende Hände in unserem Team“, so Eninger. Dazu gehört Michael Traub, der schon einmal einen Stadtlauf in Bad Saulgau organisiert hat. Die Dorauszunft verkauft Getränke, der Reitverein Fulgenstadt bietet Kaffee, Waffeln und Kuchen. 90 Anmeldungen gibt es schon. „Die 100 möchten wir noch knacken“, sagt Eninger. Mitmachen können viele: Rollstuhlfahrer, Walker, Nordic-Walker und Jogger.