Jazzverein und Kulturamt bringen Musik in die Stadt

Am ersten Ferienwochenende präsentieren der Jazzverein und das Städtische Kulturamt ein buntes Programm mit (laut Pressemitteilung) tollen Stimmen, heißen Rhythmen und zauberhaften Kunststücken. Im Parkhaus Lindenstraße kommen am Samstag, 31. Juli, und Sonntag, 1. August, Rock-, Pop- und Folkfans ebenso auf ihre Kosten wie Freunde der Blasmusik oder Familien mit Kindern.

Den Auftakt machen am Samstagabend Gianni Dato und Mr. FriZz mit einer explosiven Mischung aus Pop, Rock, Blues und jazzigem Soul. In kleiner Besetzung eröffnet die Stadtmusik Bad Saulgau dann am Sonntag um 11 Uhr die „Sommerbühne“, wobei es die „Polkahelden“ bei einer Blasmusik-Matinee ordentlich krachen lassen. In seiner Familienshow „Zauberherz“ nimmt Mario Richter dann ab 14 Uhr Groß und Klein mit in eine faszinierende Wunderwelt voller Rätsel und Überraschungen. Wenn der Zauberkünstler, bekannt aus der RTL-Serie „Das Supertalent“, seine Kunststücke zeigt, dann bekommen nicht nur Kinder große Augen. Vokal-Pop der lauten und leisen Töne bringt ab 16 Uhr Judith Mutschler mit ihrem Trio auf die Bühne. Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme interpretiert sie Evergreens ebenso wie brandneue Radiohits aus Pop und Rock. Den Abschluss ab 18 Uhr bildet dann Foaie Verde mit feuriger Musik vom Balkan und Südosteuropa. Die fünf Vollblutmusiker aus vier Ländern stehen für ein musikalisches Erlebnis der Extra-Klasse, bei dem halsbrecherischer Speed-Folk aus Rumänien auf serbische Rhythmen und russische Folklore trifft: Musik, die unter die Haut geht, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Konzerte finden unter Einhaltung der Bestimmungen der Corona-Verordnung statt. Für das Konzert am Samstag ist ein Test-, Impf- oder Genesenennachweis erforderlich. Am Sonntag ist kein 3-G-Nachweis erforderlich; die (stark begrenzten) Plätze werden aber fest zugeteilt.