Jazzverein: Neustart mit Profimusiker an der Spitze

Vom Neumitglied zum Vorsitzenden: Mit Friedemann Benner aus Riedlingen an der Spitze des Vereins stellt sich der Jazzverein Bad Saulgau neu auf. Er löst den bisherigen Vorsitzenden Peter Schäfer ab. Als eine seiner ersten Amtshandlungen konnte der neue Vorsitzende weitere Mitglieder für die Arbeit im Verein gewinnen. Der existierende Vorstand wurde bei der Mitgliederversammlung um einen Beirat erweitert.

Im Dreikönigs-Jazzkeller trafen sich die Mitglieder jüngst zur Mitgliederversammlung. 2017 war für den Jazzverein Bad Saulgau ein teilweise durchwachsenes, aber unter dem Strich dennoch erfolgreiches Jahr. „Ein Publikumsmagnet war das Konzert der Barrelhouse Jazzband im Ausstellungsraum der Firma Claas“, betonte der scheidende Vorsitzende Peter Schäfer. Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern begleitete die renommierteste deutsche Band des traditionellen Jazz am Saxofon und repräsentierte den Jazzverein als zweiter Vorsitzender damit in besonderer Weise. „Auch das Konzert der Big Band Saulgau füllte die Ränge des Stadtforums bis auf den letzten Platz und bei der Saulgauer Musiknacht bescherte die Juice Cocker-Band dem Jazzverein ein volles Haus“, sagte Schäfer weiter. Diese Konzerte sowie Spenden in Höhe von 10 000 Euro trugen zu einer nahezu ausgeglichenen Jahresbilanz bei, wie Kassiererin Jutta Nerlich berichtete.

Beliebt beim Publikum waren auch die Jamsessions, die zweimonatlich jeweils am ersten Freitag des Monats stattfanden. Ziel der kostenlosen Veranstaltungen ist die Förderung talentierter Amateurmusiker aus der Region, denen man in diesem Rahmen eine Bühne bietet. Auch sind die Sessions eine niederschwellige Gelegenheit für Zuhörer, mit dem Jazz in Berührung zu kommen und sich dafür begeistern zu lassen. Nicht durchgängig zufrieden zeigte sich die Vorstandschaft hingegen mit den übrigen Konzerten, die teilweise nur wenige Menschen in den Jazzkeller lockten.

Nach Rückblick und Kassenbericht entlasteten die Mitglieder den Vorsitzenden Peter Schäfer. Wegen seiner beruflichen Situation und beruflicher Einsätze im Ausland könne er das Amt nicht mehr ausführen. Er bleibt dem Verein jedoch treu und unterstützt ihn weiterhin bei Veranstaltungen, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Die übrigen Mitglieder des Vorstands lobten den großen Einsatz Schäfers für den Verein und verabschiedeten ihn mit großem Dank und Applaus der Mitglieder.

Die vakante Position konnte umgehend wieder besetzt werden. Neu-Mitglied Friedemann Benner wurde einstimmig in das Amt gewählt. Bei seiner Vorstellung begeisterte der Neu-Riedlinger mit seiner Vita und seinen frischen Ideen für den Verein – sei es im Bereich der Bandauswahl, neuer Marketingstrategien oder der Reaktivierung der gut 250 Vereinsmitglieder. Benner ist Musiker, Komponist, Texter, Sänger und Synchronsprecher. Bekannt ist er durch seine Live-Konzerte, seine musikalische Leitung bei über 70 Kinofilmen, Kompositionen für mehrere TV-Serien und seine Gesangs- und Sprechrollen in bekannten Animationsfilmen wie „Ice Age“, „Shrek “ und „Madagascar“. Der in Sigmaringen geborene und in Langenenslingen aufgewachsene Benner lebte in den vergangenen 40 Jahren in Berlin und kehrte kürzlich in seine Heimat zurück. Auf der Suche nach einer musikalischen Herausforderung wurde der 62-Jährige beim Jazzverein Bad Saulgau fündig.

Aufgaben neu verteilt

Vom frischen Wind, der im Jazzkeller wehte, mitgerissen, konnte Benner einige Mitglieder begeistern, mehr Verantwortung im Verein zu übernehmen und dem Beirat beizutreten. Auch die bestehende Vorstandschaft zeigte sich umgehend bereit, sich in ihren Positionen wieder wählen zu lassen – was ohne Gegenstimme geschah. Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern bekleidet weiterhin die Position des Zweiten Vorsitzenden und Jutta Nerlich nimmt nach wie vor den Platz als Kassiererin des Vereins ein. Den Beirat bilden Beate Rimmele, Thomas Moldon, Klaus Nerlich und Peter Schäfer (Jazzkeller-Organisation), Peter Löw (Website), Lena Löffler (Presse und Öffentlichkeitsarbeit), Matthias Lyding (Programm und Jugendarbeit), Dieter Mross (Jamsessions) und Hans Georg Rimmele (Ehrenmitglied und Vertreter der Big Band Saulgau). Die Kassenprüfung übernimmt Wolfgang Scheffler.