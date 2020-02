Jana Lutz stößt in Runde zwei vor

Jana Lutz hat beim Bruno-Reisch-Gedächtnisturnier in Biberach die zweite Runde erreicht. Als eine von nur zwei Spielerinnen im Hauptfeld ohne Platzierung in der deutschen Rangliste besiegte Lutz in der ersten Runde, der Runde der besten 16 Spielerinnen, Sara-Sofie Georg (TuS Traunreut) mit 7:6 und 6:4. Im Viertelfinale kam dann allerdings das Aus gegen Lorena Schadel (Bad Friedrichshall) mit 2:6/4:6. Das Turnier gewann die topgesetzte Emily Seibold (Vaihingen-Rohr), die im Finale die ungesetzte Marie Vogt (Bad Urbach) mit 6:1/6:1 besiegte. Die an Nummer drei gesetzte Angelina Flachs (TV Biberach-Hühnerfeld) schied im Achtelfinale gegen Kristina Samardzic (TC Grün-Weiß Gondelsheim) aus (2:6, 1:6).

Den Titel bei den Männern holte sich der bereits 38 Jahre alte Routinier Karel Vesecky (TC Ehingen/Donau). Der zweitälteste Teilnehmer schlug im Finale Dennis Katzenwandel (Schorndorf) mit 6:4/6:4. Das Turnier zählt zur deutschen Rangliste. „Das Turnier war insgesamt sehr hochklassig besetzt. Eine Neuauflage wird es im Jahr 2021 geben“, bilanzierte Stefan Hofherr, Präsident des Württembergischen Tennisbunds, der als Turnierleiter fungierte.