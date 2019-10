Jan Gruber und Piet Paul Hammer siegen

44 Fahrer haben am Endlauf um die deutsche Meisterschaft im Jugendkart des Automobil-Club Verkehr Deutschland (ACV) teilgenommen. Das Finale, Ausrichter war ACV MSC Göge, wurde ausgefahren in Hausen am Andelsbach, auf dem Gelände der Spedition Kunzelmann. In Kooperation mit dem AACV Automobil-Club Verkehr in Köln wurden die Meister in fünf Klassen gekürt. Unter widrigen Wetterverhältnissen - bei Wind und Regen - holten sich mit Jan Gruber (Klasse 5) und Piet Paul Hammer (Klasse 1) auch zwei Fahrer des MSC Göge Titel unter der Ägide der Trainer Stefan Schluck, Lars Hammer und Daniel Sauter. Mit der Qualifikation haben alle schon großartige Leistungen unter dem Jahr gebracht, schließlich mussten sie sich über sogenannte Vorläufe in den einzelnen Landesgruppen qualifizieren.

Gefahren und gewertet wurde nach dem DMSJ-Jugendkart-Slalom-Reglement. Die Fahrer starten in zwei voneinander unabhängigen Endläufen mit je zwei Wertungsläufen. Der bessere Lauf kommt in die Wertung. Im ersten Lauf am Vormittag blieb die Strecke einigermaßen trocken, sodass die Fahrer die Slicks aufzogen. Am Nachmittag schüttete es zeitweilig kräftig, sodass die Fahrer auf Regenreifen wechselten. Der Parcours war - auch nach Aussage der ACV-Verantwortlichen – sehr schwer. Rennleiter Thomas Hoffmann hatte, um die Chancengleichheit zu wahren, einen für alle Teilnehmer noch nie in dieser Abfolge gefahrenen Kurs bestimmt und rund 170 Pylonen platziert. In den übers Jahr verteilten Vorläufen werden rund 70 Pylonen verbaut und weniger Figuren gestellt. Die Figuren tragen - angesichts ihrer imaginären Linien, die beim Durchfahren entstehen - Namen wie Brezel, Schnecke, Schikane, Y-Gasse oder Schweizer-Slalom. Für den Ortsclub Göge war die Veranstaltung eine Herausforderung, die nur gelingen konnte, weil viele Helfer im Einsatz waren, in der Organisation, zum Aufbau und als Streckenposten, wie das Team um Thomas und Karl-Heinz Kappeler, die die Zeiten nahmen oder das Cateringteam um Edelgard und Franz Reuter.

In der Klasse 5 - mit den ältesten Teilnehmern - wollte Jan Gruber in seiner vielleicht letzten Meisterschaft alles geben, um sie zu gewinnen. Gruber, der im kommenden Jahr sein Abitur macht, um danach zu studieren, musste sich 14 anderer Teilnehmer erwehren. Denn: Treten nicht in allen Klassen zehn Fahrer an, gehen die freien Plätze automatisch an Starter der Klasse fünf. Vormittags, auf fast trockenem Belag, fuhr Jan Gruber Tagesbestzeit. Immer wieder regnete es nun stark. Die Pylonen schwammen bei der kleinsten Berührung davon.

Jan Gruber, der seine Linie eher rund, also „ruhig“ anlegt - bei Regen eine gute Ausgangsposition - kam im ersten Lauf der zweiten Veranstaltung fehlerfrei in sehr guter Zeit durch den Parcours. Er siegte mit sieben Zehntelsekunden Vorsprung deutlich. Er gewann seine Klasse vor Lisa-Marie Dollmann vom ACV Hohenlohe, ebenfalls ein Verein der Landesgruppe Südwest.

In der Klasse 4 startete Josi Hammer. Sie signalisierte, im ersten Lauf viel Angst gehabt und zu haben. Sie fuhr in die Y-Gasse falsch ein und fuhr eine Pylone um. Im zweiten Lauf blieben alle Hütchen stehen. „Leider habe ich zu viel gebremst, weil ich mich auf die Linie konzentriert habe. Bei der zweiten Veranstaltung ist mir der erste Lauf gut gelungen. Ich habe mich bei Regen nur auf meine Linie, den Kurs und die Geschwindigkeit konzentriert. In der zweiten Runde hatte ich wieder Angst und habe in der Brezel eine Pylone umgeschmissen.“ So reichte es zu Platz zehn. Tim Kuchelmeister fuhr ohne Fehler gute Zeiten und wurde Sechster. „Ich bin ich mit meinem Platz im Mittelfeld sehr zufrieden“, sagte er.

Nico Schluck zweifelt an sich

Nico Schluck war mit seinem Lauf in Klasse 3 nicht zufrieden. „Ich war zunächst nervös und müde. In der ersten Runde habe ich es leider nicht geschafft, bei Regen fehlerfrei zu fahren. In allen Läufen habe ich kleine Fehler gemacht.“ Vor der Siegerehrung habe ich gedacht: Ich bin Letzter.“ Doch Schlucks Name wurde erst ziemlich spät aufgerufen. Er konnte sein Glück kaum fassen: „Ich bin trotz meiner schlechten Läufe noch auf dem Podest gelandet und bin Dritter geworden. Ich bin ziemlich glücklich.“ Chiara Remensperger fuhr mutig. Da aber einige Pylonen fielen - pro Pylone gibt es zwei Strafsekunden - reichte es zu Platz acht.

In der Klasse 2 hatte Alina Remensperger fünf starke Gegner, gegen die sie sich dieses Mal noch nicht durchsetzen konnte. Die Figuren im Parcours waren für die zierliche Teilnehmerin nur sehr schwer zu bewältigen.

In der Klasse 1, bei den Jüngsten, nahm Piet Paul Hammer teil: „Beim Ablaufen des Parcours hatte ich ein gutes Gefühl, da wir alle Figuren schon in den Trainingseinheiten geübt hatten. Im ersten Lauf war ich nicht aufgeregt und bin die Einführungsrunde sicher gefahren. Mein Trainer und Papa Lars Hammer, hat mir gesagt, dass ich die Brezel nicht so eng fahren soll. Ich bin die erste Runde ohne Fehler gefahren. In der zweiten Runde konnte ich meine Zeit verbessern. Ich hab mich sehr gefreut. Nachmittags habe ich mich in der ersten Runde kurz verfahren, das aber gleich korrigiert und bin eine gute Zeit fahren. In der zweiten Runde habe ich meine Zeit deutlich verbessert. Ich bin so glücklich, dass ich deutscher ACV-Meister geworden bin. Ich habe einen riesigen Pokal bekommen. Wir wissen noch gar nicht, wo wir den hinstellen können, so groß ist der“, sagte er-

In der Mannschaftswertung ist für jede Landesgruppe ein Team mit fünf Fahrern zugelassen. Die drei besten Teilnehmer werden gewertet. Der MSC Göge startete mit dem ACV Hohenlohe als Landesgruppe Südwest. Für Jan Gruber (1./Klasse 5), Albian Bela (1./Klasse 3), Nico Schluck (3./Klasse 3), Luca Feuchter (2./Klasse 2) und Piet Paul Hammer (1./Klasse 1) reichte es zu Platz zwei.