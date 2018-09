Jamie Käppeler belegt Rang acht im Einzel

Nikolai Unger und Jamie Käppeler, vom SV Wilflingen sowie Enrico Schaich (Sgi Ennetach) und Julia-Sophie Mihaiu (SV Altheim-Waldhausen) haben an den deutschen Meisterschaften der Nachwuchsschützen in München teilgenommen.

Dank ihrer sehr guten Leistungen bei den Landesmeisterschaften hatten sie sich für die Titelkämpfe in München qualifiziert. In München-Hochbrück maßen sich Youngster mit den besten Jungschützen Deutschlands auf der Olympia-Schießanlage. In der Disziplin Luftpistole in der Juniorenklasse erzielte Nikolai Unger im großen Feld der Teilnehmer in dieser Altersklasse eine persönliche Bestleistung von 552 Ringen von 600 möglichen Ringen. Das reichte zum 26. Platz. Jamie Käppeler und Enrico Schaich starteten ebenfalls mit der Luftpistole, in der Schülerklasse.

Vor der beeindruckenden Kulisse der großen Schießanlage mit 100 Ständen und unter den Augen vieler Zuschauern ließ sich nur schwer abschätzen, wer nervöser war: die jungen Schützen oder die Eltern und Trainer. In einem spannenden Wettkampf erzielte Jamie Käppeler 180 von 200 möglichen Ringe und wurde Achter. Sein großes Ziel, unter den besten zehn Schützen Deutschlands zu sein, erreichte er somit. Dieses Ziel erreichte auch Enrico Schaich, der auf Rang neun landete, war ringleich auf Rang neun. Auch Julia-Sophie Mihaiu landete unter den besten Zehn. In der Schülerinnenklasse mit der Luftpistole erzielte sie 178 Ringe und wurde Zehnte.

Ím Mannschaftswettbewerb der Schüler starteten Jamie Käppeler, Enrico Schaich und Julia-Sophie Mihaiu, die gemeinsam allesamt am Talentzentrum Altheim/Waldhausen trainieren. Das Trio verpasste im Mannschaftswettbewerb äußerst knapp, um nur einen Ring, einen Platz auf dem Siegertreppchen. Aber auch der vierte Platz ist das Resultat eines sehr gelungenen Auftritts der jungen Mannschaft um Trainer Alexander Jäger.