Jahreszeit korrespondiert mit Müllers Werken

„Wird jemand meine Bilder und meine Ausstellung interessieren?“ Diese Frage von Walter Müller in der Vorbereitungsphase der Ausstellung im Torhaus des Klosters Sießen ist am vergangenen Samstag bei der Vernissage mit einem klaren Ja beantwortet worden. Bekannte, Freunde und viele Interessierte kamen nach Sießen, um sich über die Ergebnisse des bisher eher unbekannten künstlerischen Wirkens von Walter Müller, dem stadtbekannten früheren Besitzer des Bad Saulgauer Schreibwarengeschäftes Geschwister Müller und passionierten Bergfreundes, ein Bild zu machen.

Darüber freute sich nicht nur Schwester Maria Schneiderhan, die namens der Generalleitung die zahlreichen Gäste begrüßte, sondern insbesondere der 91-jährige Maler aus Passion Walter Müller und seine Frau Anna. Diese Ausstellung habe zwei Schwerpunkte. Neben der Veröffentlichung eines Teils der in über 25 Jahren entstandenen Bildern, sei es das Bestreben von Walter Müller, mit dem Verkauf der Bilder die Jugendpastoral des Klosters zu unterstützen. So bewirke das Leben und die Lebendigkeit von Walter Müller wieder neues Leben, so Schwester Maria Schneiderhan.

Die für die künstlerischen Arbeiten im Kloster mitverantwortliche Schwester Pietra Löbl führte in einer sehr persönlich gehaltenen Einführung in die Entstehungsgeschichte dieser Ausstellung und in die Arbeitsweise von Walter Müller ein. „Ich kann mal nichts mitnehmen, wenn ich sterbe“ – diesen letzten Aufbruch nehme Walter Müller realistisch, bewusst und nüchtern in den Blick.

Arbeiten haben keine Titel

Daraus entstand, inspiriert von seinem Nachbarn Karl Lehleiter, die Idee, die Bilder zu spenden für die jungen Menschen. Die herbstliche Jahreszeit bilde eine gewisse Korrespondenz, zu dem was in der Ausstellung zu sehen sei.

Das fallende Laub des Herbstes spreche vom Vergehen, die Malereien von Walter Müller mit ihren Farben, Vitalität, Bewegung und zu tiefster Lebensbejahung aber vom Leben. In der Zeit der Unmengen an digitalen, schnellen Bildern, erzählen die Aquarelle und großformatigen Werke in Öl und Acryl von der Fähigkeit des intensiven Schauens und Umsetzens. Die Arbeiten haben keinen Titel. Die Werke reichen vom gegenständlichen Anklang bis zur abstrakten Malerei, die sich zum Eigentlichen von Walter Müllers Sprache in der Kunst entwickelte, ohne dabei dogmatisch zu sein.

Gerade der Weg der Abstraktion spreche von dem, was hinter den Dingen liegt. Dieses Mehr spüre man in den Landschaften und die ansteckende, positive Lebenskraft in den abstrakten Malereien mit teilweise richtigen Farbexplosionen und mutigen Farbkombinationen, so Schwester Pietra Löbl bei ihrer Hinführung zur Ausstellung.

Spielgeräte werden gekauft

Wie sehr sich das Team der Jugendpastoral über die gute Tat von Walter Müller freut, machte Schwester Franziska Trögler deutlich, die die Arbeit und die Ziele der Jugendpastoral des Klosters vorstellte. Neben den beiden bekanntesten Projekten, dem Kinderfranziskusfest und dem Jugendfranziskusfest, sind die Besinnungstage der Sießener Schulen, die Begegnungen im Jugendhaus Elisabeth, das „Jugendhaus on tour – wir kommen zu Euch“ und „Life on stage – Theatertage im Jugendhaus“ Beispiele der Jugendarbeit auf dem Sießener Klosterberg.

Den Erlös der Ausstellung will das Jugendpastoral-Team für Spielgeräte einsetzen. Die „etwas andere“ Vernissage wurde musikalisch von den Schwestern Antonie Wellmann, Veronika Gödecke und Maria-Andrea Gerhardt mit neuen geistlichen Liedern aus Sießen, die für und in der Jugendpastoral entstanden sind, begleitet.