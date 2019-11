Jahreskonzert von Popchor und Liederkranz

Der Popchor und der Liederkranz Renhardsweiler veranstalten am Samstag, 16. November, um 19.30 Uhr ihr Jahreskonzert im Dorfgemeinschaftshaus in Renhardsweiler. Dort nehmen sie die Gäste mit auf eine musikalische Weltreise. Mit dabei ist an dem Abend auch das Ponticelli Ensemble aus Aulendorf, das mit Streichern, Perkussion, Klavier, viel Heiterkeit und Klänge jeglicher Musikrichtungen zu begeistern weiß.

Mit den „Tulpen aus Amsterdam“ geht es mit dem gemischten Chor des Liederkranzes im Walzerstil in die Hauptstadt der Niederlande, um dann nach Zwischenstationen, in Griechenland und Mexiko, mit den „American Folk Songs“ in die Welt der amerikanischen Volksmusik einzutauchen.

Aus dem Film „Wie im Himmel“ stammt Lenas Song „Fly with me“, mit dem der Popchor seine Reise startet, um dann mit dem traditionellen „Mamaliye“ die Besucher nach Südafrika zu entführen. Ein weiterer musikalischer Farbtupfer des Abends wird das „Queen-Medley“ der beiden Pianistinnen Sharon Gnann und Janina Gnand sein. Nach weiteren Stationen beider Chöre in Moskau und London gibt es zum Abschluss das gemeinsame Resümee dieser musikalischen Weltreise mit „Heute hier, morgen dort“.

Die Besucher dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Abend mit Musik und Gesang in unterschiedlichsten Stilrichtungen freuen, der, wie in Renhardsweiler Tradition, mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen wird. Die Türen des Saals sind bereits ab 18.30 Uhr geöffnet. Diejenigen, die sich vor der Weltreise noch stärken wollen, können das bei Sekt und kleinen Appetithäppchen vor Ort tun.