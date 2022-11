Jahreshauptversammlung des Liederkranzes Renhardsweiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„So langsam kommen wir nach den Unsicherheiten wegen Corona wieder in den Rhythmus, zu dem auch die Abhaltung der satzungsgemäßen Hauptversammlung für 2021 gehört“, sagte die Vorsitzende des Liederkranzes Renhardsweiler Sabine Weiß zu Beginn der Jahreshauptversammlung. Sie konnte dazu die Mitglieder der beiden Chöre sowie die Vertreter der örtlichen Vereine und Gäste im DGH begrüßen. Zu Beginn der Versammlung gedachten die Anwesenden beim Totengedenken der langjährigen Sängerin Edeltraud Traub, Philipp Blaser und dem Ehrenvorsitzenden Josef Weiß sowie den in 2022 verstorbenen Franz Gebhart und Georg Rau. So wie das Jahr 2020 endete – ohne Singen im Chor – begann 2021 ohne Singstunde bis Juni. Auftritte gab es nur aus zwei traurigen Anlässen, nämlich die Beerdigungen von Josef Weiß und Philipp Blaser. Die Chorproben starteten wieder im Juli im Freien. Am 3. November gab es ein internes Event – Nostalgie und Lagerfeuer –, dann war wieder Schluss bis April 2022.

Auch wenn die Leiterin beider Chöre Ursula Wentz mangels Auftritte nicht viel berichten konnte, nahm sie die Gelegenheit wahr, die Chöre ob ihres Zusammenhalts in dieser schwierigen Zeit zu loben. Ein Lob auch für die Kreativität, mit der diese schwierige Zeit gemeistert wurde. „Sie gibt nie auf und verliert nie den Optimismus“, galt ihr besonderes Lob an die Vorsitzende. Dank des Zuschusses des Oberschwäbischen Chorverbandes und der Raiffeisenbank Bad Saulgau konnte Kassier Peter Raichle trotz fehlender Feste von einem positiven Kassenstand berichten.

Bei den anstehenden Wahlen gab es Veränderungen in der Vereinsführung. Für den ausscheidenden Kassier Peter Raichle wurde Anita Stohr gewählt. Berthold Kniele vertritt zukünftig die passiven Mitglieder im Ausschuss und Markus Diesch die Aktiven. Eine feste Tradition sind die Ehrungen. In diesem Jahr stand Else Stadler im Mittelpunkt. Das mit Recht, denn 1962 war sie eine der ersten Frauen, die im bis dato geführten Männerchor aufgenommen wurde. Für 60-jährige Mitgliedschaft zeichnete sie der Vizepräsident des OCV Erwin Gering mit der Goldenen Ehrenbrosche aus. Als Dank des Vereins gab es von Sabine Weiß ein Fotobuch mit vielen Erinnerungen. Ortsvorsteher Markus Konoll bedankte sich namens der beiden Ortschaften beim Liederkranz und dem Popchor für die kulturelle Bereicherung des Ortslebens.