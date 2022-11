Jahresbilanz beim MV Fulgenstadt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021 begrüßte Vorstand Rolf Zubler alle aktiven und passiven Musiker, sowie Freunde und Gönner des MV Fulgenstadt.

Im Bericht des ersten Vorsitzenden berichtet Zubler von einem wieder von Corona geprägten Jahr. Trotz verschärfter Bedingungen wie Testungen und Abstandseinhaltungen fanden Proben in der Halle und im Freien statt. In Kleingruppen wurden Gottesdienste musikalisch begleitet und ein Konzert auf dem Kirchplatz möglich gemacht. Außerdem wurde ein „Kastanienfest to go“ auf die Beine gestellt.

Im Anschluss auf den Rückblick bedankte sich Rolf Zubler bei Stellvertreter Marcel Staiger, dem Vorstands-Team und Dirigent Edwin Bentele für die Zusammenarbeit. Überdies wurden Musiker hervorgehoben, die positiv durch ihre Probenbesuche und Anwesenheit bei Auftritten auffielen. Außerdem wurden passive Mitglieder für 20, 30, 60 und 70 Jahre Treue zum Verein geehrt.

Schriftführerin Liane Kanz berichtet über 44 aktive Musiker, die im letzten Jahr 18 Proben und zehn Auftritte absolvierten. 132 passive Mitglieder unterstützen den Verein.

Aus dem Vortrag der Jugendleiterin, Jana Kempter, wurde ersichtlich, dass auch die Jugendausbildung unter den Corona-Bedingungen gelitten hat. Erst ab Oktober konnte der persönliche Unterricht wieder starten. 24 Kinder sind in musikalischer Ausbildung.

Kassiererin Manuela Reitter begann ihren Bericht mit den Einnahmen des letzten Jahres. Diese waren aufgrund fehlender Veranstaltungen nicht so hoch wie in den Jahren zuvor. Das Kastanienfest to go war die Haupteinnahmequelle. Doch auch die große Spendenbereitschaft und Corona-Hilfen ließen den Kontostand steigen. Kassenprüfer Roland Haug war nicht persönlich anwesend, bestätigte aber per Schreiben eine tadellose Kassenführung.

Dirigent Edwin Bentele war ebenfalls verhindert und konnte seinen Bericht nicht persönlich vortragen. Er berichtete über das Vereinsjahr in einem vorgelesenen Schreiben. Bei der „Serenade unter freiem Himmel“ konnte er seine persönliche Vielfältigkeit, doch auch die vielen Facetten der Musiker präsentieren. Im laufenden Jubiläumsjahr hofft er, dass der momentane Aufwärtstrend beim Probenbesuch anhält und Vizedirigent Omar Chechele ihn weiterhin unterstützt. Auf die Zuhörer und Musiker wartet in Zukunft sicher wieder ein klangvolles Programm.