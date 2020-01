Jagst und Kramer sind erfolgreich

Bei den Landesmeisterschaften im Tischtennis der Senioren in Baiersbronn und Klosterreichenbach haben die Akteure der TTF Altshausen glänzend abgeschnitten. Wolfgang Jagst, Kapitän des Oberligateams der Tischtennisfreunde und Routinier, trumpfte auf und holte eine Gold- und zwei Silbermedaillen (die SZ berichtete). Auch Klaus Kramer aus der Landesligamannschaft Altshausens ergatterte einen Podestplatz.

In der stark besetzten Klasse Senioren 60 setzte sich Wolfgang Jagst im Einzel in der Vorrunde, in Gruppen ausgetragen, mit drei Siegen ohne Satzverlust als Erster durch. In der K.o.-Runde warteten nach dem Sieg gegen Milan Klasnic (3:0) hochkarätige Gegner. So musste Wolfgang Jagst gegen den früher hochklassig spielenden Jürgen Wörner (Murrhardt) sein ganzes Können aufbieten, um im Entscheidungssatz mit 11:7 zu siegen. Im Halbfinale beherrschte er den spielstarken Bernhard Bürgin (TTC Laufenburg) mit 11:9, 11:7 und 11:8. Im Finale ging es gegen den Ex-Bundesligaakteur Klaus Werz aus Neckarsulm. Dieser agierte auf hohem Niveau und konnte den toll mitspielenden Wolfgang Jagst knapp mit 11:8, 11:9 und 11:9 schlagen, sodass Jagst die Silbermedaille blieb.

Im Mixed spielte Wolfgang Jagst mit der erfahrenen Oberligaspielerin Karin Hoffmann (Friedrichshafen), mit der er bereits große Erfolge errungen hat. So war dieses Duo topgesetzt und wurde seinem Anspruch gerecht. Nach klaren 3:0-Siegen in Viertel- und Halbfinale wartete im Finale Klaus Werz, zusammen mit Hannelore Stowasser, der früheren Mannschaftskollegin Karin Hoffmans, auf das Duo Jagst/Hoffmann. Nach einem unglücklich in der Verlängerung verlorenen ersten Satz riss der Faden. Jagst/Hoffmann mussten sich mit Platz zwei zufriedengeben.

Im Doppel taten sich mit Klaus Werz und Wolfgang Jagst die beiden besten Einzelspieler zusammen. Gegen deren geballte Spielstärke konnte keines der anderen 16 Doppel bestehen. So errangen Jagst/Werz nach 3:0-Siegen in Viertelfinale, Halbfinale und Finale die Goldmedaille. Im Doppel glänzte auch TTF-Landesligaspieler Klaus Kramer mit Bernhard Bürgin. Nach einem 3:0-Erfolg im Achtelfinale trafen beide im Viertelfinale auf Kramers Rx-Mannschaftskollegen Günter Maier, der mit Jürgen Wörner antrat. Hier erwiesen sich beim 3:1 Kramer/Bürgin als das bessere Team und Klaus Kramers gefürchteter Siegesschrei hallte durch die Sportstätte. In einem erbitterten Halbfinale gegen Schaaf/Goll ging der erste Satz in der Verlängerung mit 15:17 verloren, den zweiten Satz gewannen Kramer/Bürgin mit 11:6. Doch dann folgte mit einem 9:11 und 8:11 das Aus: Bronze.