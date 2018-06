Jacqueline Stadtmüller wird Meisterin

Mit fünf Kämpfern haben die Taewondosportler aus Mengen an den Württembergischen Meisterschaft der TUBW Baden-Württemberg teilgenommen. Zurückgekehrt sind sie mit einem Titel und zwei Silbermedaillen. Es starteten insgesamt 279 Kämpfer aus 29 Vereinen.

In der Leistungsklasse 2 (Gürtel in Gelb bis Grün-Blau) startete Jonas Stumpp. In seinem ersten Kampf beherrschte er seinen Gegner in allen Belangen und gewann diesen mit einem überragenden Vorsprung. Im Halbfinale musste er sich dann seinem erfahrenen Gegner geschlagen geben. Er erreichte somit den dritten Platz und konnte eine Bronzemedaille mit nach Hause nehmen.

Die Geschwister Gina und Jacqueline Stadtmüller gingen ebenfalls in dieser Leistungsklasse in ihren Gewichtsklassen an den Start. Gina musste sich schon in der ersten Runde ihrer erfahrenen und um einen Kopf größeren Gegnerin geschlagen geben und erreichte den vierten Platz. Besser lief es für Ihre Schwester Jacqueline, die in Ihrer Gewichtsklasse württembergische Meisterin wurde.

In der Leistungsklasse 1 (Gürtel in Blau bis Schwar) gingen Hannah Barz und Alexa Singer an den Start. Beide Kämpferinnen erreichten in Ihrer jeweiligen Gewichtsklasse das Finale, mussten sich dann aber in den Finalkämpfen Ihren Gegnerinnen geschlagen geben, und holten sich die Silbermedaille. Damit wurden sie württembergische Vize-Meisterinnen. Sie erhalten nun vom Landestrainer der TUBW, Markus Kohlöffel, der auch Cheftrainer des schwedischen Nationalmannschaft ist, eine persönliche Einladung zum Kadertraining der Taekwondo-Union Baden-Württemberg.

Cheftrainer Frank Barz der als Kampfrichter fungierte, sowie Co-Trainer Tobias Förderer der die Kämpfer als Coach betreute, waren mit den Leistungen ihrer Schützlinge sehr zufrieden.

Interessenten sind dienstags und donnerstags um 17.30 Uhr in den Trainingsräumen des SC Mengen willkommen. Weitere Infos unter www.tkd-mengen.de