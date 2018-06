Jürgen Krall läuft zweimal aufs Podest

Jürgen Krall (Ostrach) ist beim Sparkassen-Lauf in Berlin zweimal aufs Podest gelaufen. Anlässlich des 200-jährigen Bestehens der Sparkasse Berlin trafen sich rund 13 000 Läufer zum S25-Berlin-Lauf. Zugleich war dies auch die Meisterschaft der Sparkassen. Die Läufer konnten zwischen vier Distanzen wählen: zehn Kilometer, Halbmarathon, 25 Kilometer und Marathon.

Schon morgens am Start zeigte das Thermometer 16 Grad Celsius vor dem Olympiastadion. Jürgen Krall startete zusammen mit Tobias Rommel (Biberach) im 25-km-Lauf aus Startblock 1 bei den Topläufern. Beide liefen lange zusammen ein konstantes Rennen. Vorbei ging es an der Siegessäule, durch das Brandenburger Tor, an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche vorbei und über den Kurfürstendamm zurück zum Olympiastadion. Die Strecke war ziemlich flach. Bei Kilometer 20 gab es jedoch einen längeren Anstieg. Tobias Rommel musste schon davor aufgrund von Mineralstoffmangel abreißen lassen. Jürgen Krall hatte am Berg bei nunmehr rund 20 Grad zu kämpfen, konnte danach aber wieder in seinen Rhythmus finden. Auf dem letzten Kilometern und mit dem imposanten Stadion im Blick konnte er noch einige Plätze gut machen, bevor er die Ziellinie nach 25 Kilometern nach 1:50:58 Stunden und bei 22 Grad Celsius überquerte. Unter den insgesamt 637 Athleten bedeutete dies Rang 18. Damit war er zum ersten Mal in seinem Leben Schnellster und Meister in der Sparkassenwertung in seiner Altersklasse M40. Als 33. der Gesamtwertung im Ziel und als Dritter in seiner Altersklasse kam Neuling Martin Beck (Biberach) zufrieden an. Er benötigte 1:54:18 Stunden. Dicht gefolgt auf Platz 41 und dem ebenfalls hervorragenden dritten Platz in der Altersklasse M40 beendete Daniel Geiger (Biberach) seine Premiere. Für ihn blieb die Uhr nach 1:55:23 Stunden stehen. Rang drei unter 124 Teilnehmern.