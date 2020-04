Jörg Schreyeck bleibt Spielertrainer des Fußball-Bezirksligisten FC Krauchenwies/Hausen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die der Verein am Montag herausgegeben hat. In der Mitteilung heißt es: „Jörg Schreyeck wird auch weiterhin spielender Chef-Trainer des FC Krauchenwies/Hausen sein, unabhängig davon wie und wann es nach der Corona-Krise weitergehen wird. Mit ihm weiter an Bord Giovanni Figarini hauptverantwortlich für die zweite Mannschaft sowie Thomas Schweikart als Co- und Gerhard Hauck als Torwarttrainer.“

Und weiter: „Nach der schwächsten Vorrunde der jüngeren Vereinsgeschichte angetreten um einer verunsicherten jungen Mannschaft wieder Leben einzuhauchen, erzielte die Verpflichtung von Jörg Schreyeck bis dato genau jenen Effekt, den sich alle im Verein und drumherum erhofft hatten. Die Vorbereitung war intensiv, die Trainingsqualität wie -beteiligung hoch und die Verfassung der Jungs dadurch schlichtweg so wie es im Abstiegskampf notwendig ist. Folglich verlief auch der Start ins Fußballjahr mit dem verdienten 3:0-Heimsieg gegen die Spfr. Hundersingen vielversprechend.“ Die Mitteilung zitiert Marcel Gauggel, Vorsitzender des Vereins: „Jörg ist mit seinen Charakterzügen und seiner sportlichen Qualität genau die Führungsperson, die wir gebraucht haben und wir freuen uns, dass er sich so nahtlos in den Verein eingefügt hat und sich wohl fühlt.“ Schreyeck sei ein wichtiger Baustein, den Verein zeitnah wieder sportlich zu stabilisieren, entsprechend sei auch der Glaube den Klassenerhalt zu schaffen, sollte die Saison fortgesetzt werden, unerschütterlich.

Und weiter heißt es: „Im Schatten der Bezirksligamannschaft seine erfolgreiche Arbeit über den Sommer hinaus ebenfalls fortsetzen wird Giovanni Figarini. Seine Mannschaft ist derzeit Tabellenführer in der Kreisliga B/III und gewillt, solange als möglich im Tabellennorden mitzumischen, wenngleich Giovanni stetig betont, dass der sportliche Erfolg dem Ziel der ersten Mannschaft als Unterbau zu dienen stets unterzuordnen ist.“

„Der FC Krauchenwies/Hausen hat sich im Winter sortiert, ehe die Virus-Pandemie den Aufschwung quasi auf null drückte. Bei aller aktuell vorherrschenden Unsicherheit ist die gebündelte Zusage der Trainerschaft ein wichtiges Zeichen dahingehend dass der Verein gut gerüstet ist und dadurch relativ entspannt der Dinge harren kann die da noch kommen werden“, schließt die Mitteilung.