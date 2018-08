Ivanesic sorgt für tolle Halbzeitstimmung

FC Mengen: Knoll - Hartock, Ivanesic, Schuler, Kablitz (46. Baumgärtner) - Hartl - Nörz, Frommeld, P. Klotz (60. Konrad) Bachhofer (30. Mücke) - A. Klotz (69. J. Willbold).

TSG Balingen: Binanzer - Müller, Fecker, Schmitz, Pettenkofer - Gil Sarrion - Schäuffele (69. Scherer); Akkaya (60. Eisele), Kurth - Schoch (60. Vogler) Lauble (78. Seemann).

Tore: 0:1 Schoch (8.), 1:1 Ivanesic (44.), 1:2 Vogler (67.), 1:3 Seemann (83.).

Schiedsrichter: Lalka (Schönaich). - Zuschauer: 732.

Ralf Volkwein, Trainer der TSG Balingen: Ordentlich waren nur die ersten 15 Minuten der ersten Halbzeit. Danach haben wir arrogant und überheblich gespielt, haben Dinge gemacht, die wir nicht besprochen hatten. Wir haben Standfußball und lange Bälle in die Ecken gespielt. Gewisse Dinge kann ich auch trotz großer Hitze erwarten. So kann man nicht auftreten. Stefan Vogler hat nach seiner Hereinnahme genau das gemacht, was ich mir von ihm versprochen habe. Das ist seine Qualität, dass er Bälle festmachen kann, er hat sehr gut seine Mitspieler eingesetzt oder selbst den Abschluss gesucht. Er wollte die Fahrt hierher unbedingt mitmachen, da er aus dieser Gegend stammt und auch einige Freunde im Stadion waren. Ich wollte ihn eigentlich nur ein paar Minuten bringen. Ich denke, am Ende haben wir verdient gewonnen, aber was wir über weite Strecken der ersten Halbzeit gespielt haben, war indiskutabel. Auch den Pfostenschuss kurz vor Schluss dürfen wir nicht zulassen. In der zweiten Halbzeit war es etwas besser, dank der Hereinnahme von Stefan Vogler und Sascha Eisele. Mit der Umstellung auf 3-4-3 hat das auch in der Defensive besser funktioniert.

Miroslav Topalusic, Trainer des FC Mengen: Ich denke, wir können mit der Leistung zufrieden sein. Unser Ziel war es, die Balinger früh anzulaufen und so auch zu ärgern. Ich denke, dass wir das Spiel gegen Balingen gewinnen, konnte man ja nicht erwarten. Aber trotzdem war das für uns ein Highlight. Es war auch sehr gut, dass wir das 1:1 kurz vor der Pause erzielt haben. Das hat uns noch einmal Auftrieb und Selbstvertrauen gegeben. David Bachhofer musste ich so früh auswechseln, da er Kreislaufprobleme hatte. Er ist ja dann auch behandelt worden. Sonst hätte David sicher durchgespielt. Für uns zählt die Runde in der Landesliga. Ich hoffe, dass uns das Spiel Selbstvertrauen gegeben und nicht zu viel Kraft gekostet hat. Die Wechsel waren so abgesprochen, schließlich wollte ich möglichst vielen Spielern die Gelegenheit geben, hier zu spielen. (mac)