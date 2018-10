Ivanesic kehrt ins Team zurück

Der FC Mengen will an diesem Sonntag (15 Uhr, Wiesental) beim FV Ravensburg II an der Leistung gegen den FV RW Weiler am vergangenen Samstag anknüpfen. Mit einem dreifachen Punktgewinn würden die Schwarz-Gelben ins Tabellenmittelfeld vorstoßen.

Mit von der Partie in Ravensburg wird Dennis Ivanesic sein. Der Student absolviert derzeit ein Auslandssemester in der ungarischen Hauptstadt Budapest. „Da in Ungarn ein Feiertag ist, ist Dennis nach Mengen gekommen. Er wird mit uns am Freitagabend trainieren und dann werden wir ihn einbauen“, so Mengens Trainer Miroslav Topalusic am Freitagnachmittag. Am kommenden Dienstag, 23. Oktober, ist in Ungarn der „Tag der Republik“, als Gedenktag der Revolution 1956 vor 62 Jahren.

„Dennis ist für uns hinten genauso wichtig, wie Alex (Klotz, d. Red.) vorne. Wir haben ja versucht, gleichwertigen Ersatz für ihn zu bekommen. Aber das ist nicht so einfach“, sagt Topalusic. Trotzdem warnt der Coach davor, zu hohe Erwartungen an Ivanesic zu haben. „Dennis hat ja auch nicht so viel Erfahrung in der Landesliga“, sagt Topalusic über den Innenverteidiger, der seinen Mitspielern doch etwas voraushat. Da er nur die ersten beiden Saisonspiele absolvieren konnte, bevor er nach Ungarn ging, ist Ivanesic in der Landesliga noch unbesiegt. Die Mengener Verantwortlichen hoffen, dass das auch noch am Mittwoch so ist, wenn Ivanesic nach Ungarn zurückkehrt.

Über das Spiel in Ravensburg sagt Topalusic. „Das ist ein sehr wichtiges Spiel. Sollten wir gewinnen, stoßen wir ins Mittelfeld vor, wo wir eigentlich hinwollen.“ Natürlich sei die Partie gegen Weiler ein Schritt nach vorne gewesen. „Aber wir haben in der Analyse gesehen, dass wir fußballerisch noch einiges zu verbessern haben“, sagt der Trainer. „Wir haben uns gegen Weiler einige sehr gute Torchancen erspielt, aber spielerisch geht noch mehr.“ Er trauert - wie Alex Klotz selbst - den vergebenen Chancen nach. Auch Alex Klotz selbst wisse, dass noch mehr drin sei. „Er kann noch effektiver spielen. Aber er braucht noch Zeit, um auf das Level zu kommen, auf dem er war.“ Für Topalusic zählen in Ravensburg nur Punkte. Am liebsten drei. „Aber wir werden nicht den Fehler machen, Ravensburg ins offene Messer zu laufen. Ein Punkt wäre auch okay. Wir sind nicht in der Position, Hurrafußball spielen zu können“, sagt Topalusic. Fehlen wird in Ravensburg Manuel Frommeld (Rücken).

Ravensburg II zahlt Lehrgeld

Sein Ravensburger Gegenüber Nectad Fetic lobt den Gegner: „Mengen will Fußball spielen, den Ball haben. Sie schalten schnell um, sind bei Standards gut“, erklärt Fetic, der den FCM beim Heimspiel gegen den FV Rot-Weiß Weiler genau beobachtet hat. Dort machte der Aufsteiger beim 1:1 eine gute Figur. „Die Eckbälle und Freistöße von Mengen kommen sehr scharf aufs Tor“, sagt Fetic.

Ravensburg II musste zuletzt eine herbe 2:3-Niederlage gegen Balingen II hinnehmen. „Die Niederlage in Balingen kommt in die Kategorie Lehrgeld“, meint Fetic. „Die Jungs lernen gerade, wie viel Risiko für welchen Nutzen nötig ist.“ Im Training habe man sich vor allem mit Detailfragen beschäftigt, der richtigen Positionierung zueinander und zum Ball.