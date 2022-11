Intelligente Autotür: Tüftler aus dem Kreis bekommt Auszeichnung für seine Erfindung

Wenn im Herbst die iENA, eine der größten Erfindermessen der Welt, ihre Türen in Nürnberg öffnet, ist das Schülerforschungszentrum (SFZ) Südwürttemberg mit dabei. Seit sieben Jahren stellen dort kreative Schülerinnen und Schüler an einem eigenen SFZ-Stand technische Entwicklungen aus, die sie zuvor an einem der neun SFZ-Standorte in Südwürttemberg ausgetüftelt haben.

In diesem Jahr durfte sich das SFZ Südwürttemberg über insgesamt drei Gold- und eine Bronzemedaillen für herausragende Innovationen freuen.

Das von Jonathan Weiß aus Ölkofen entwickelte System zur Verhinderung eines Anstoßens einer Autotür an benachbarten Autos oder Hindernissen vom SFZ-Standort Bad Saulgau wurde auf der Messe mit Bronze ausgezeichnet.

In seinem Projekt hat der Nachwuchstüftler eine Lösung dafür entwickelt, dass beim Öffnen von Türen diese aus Unachtsamkeit an zum Beispiel benachbarten Autos anschlagen können. Über das Erfassen des nächsten Objekts im Öffnungsradius der Autotür durch Abstandssensoren, wird ein Aktor elektromechanisch so eingestellt, dass es zu einer Anpassung des maximal möglichen Öffnungswinkels kommt. Ein Anstoßen an Hindernissen, die neben dem Auto sind, beim Aufschwingen der Autotür wird damit verhindert.

Jonathan Weiß mit anschaulichen und gleichzeitig technischen Darstellungen seiner Entwicklungsergebnisse am Messestand. (Foto: SFZ Bad Saulgau)

Neben der Auszeichnung mit einer Bronzemedaille, wurde Jonathan Weiß auch als Referent zum parallel stattfindenden Innovationskongress der Messe Nürnberg eingeladen, wo er seine Innovation in einem entsprechenden Vortrag darstellen konnte.