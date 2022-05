Instrumentenbeschaffung durch LEADER-Förderung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Roswitha Stützle und dem Gedenken an die drei verstorbenen passiven Mitglieder, brachte Schriftführerin Andrea Spatscheck nochmals die wesentlichen Inhalte der letzten Hauptversammlung in Erinnerung.

Die Vorsitzende berichtete, dass insgesamt 262 Mitglieder gemeldet sind. Im Musikverein sind 85 aktiv, dazu zwei Ehrenvorsitzende und fünf Ehrenmitglieder. Der Verein wird von 170 passiven Mitgliedern unterstützt. Ihre Präsentation zeigte dringenden Handlungsbedarf für Werbung neuer passiver Mitglieder.

Um der in der Konzert-/ und Wertungsliteratur erforderlichen Instrumentenbesetzung sowie die Weiterentwicklung der Kapelle zu fördern, war die Beschaffung von Instrumenten erforderlich. Nach einigen vergeblichen Anträgen erhielt der Musikverein aus dem LEADER-Programm erfreulicherweise nun einen Zuschlag für die Instrumentenbeschaffung.

Kassier Wolfgang Gläsle konnte der Versammlung von einem zufriedenstellenden Kassenstand berichten. Das musikalische Geschehen der Kapelle hatte im vergangenen Jahr Corona in seinem Griff. Dirigentin Andrea Zeller versuchte mit verschiedenen Anstrengungen die Musiker in kleineren Besetzungen zu Proben und Auftritten beisammen zu halten.

Wie kontinuierliche und engagierte Nachwuchsarbeit Erfolg zeigt, bewies der Bericht des Jugendleiters Markus Eisele, der dieses Amt seit über 15 Jahren mit Begeisterung und viel Zeitaufwand mit seiner Vertreterin Lisa Reuter innehatte. Insgesamt 31 Jungmusiker werden von 13 Lehrkräften ausgebildet und 12 davon spielen bereits in der aktiven Kapelle mit. Ortsvorsteherin Sonja Halder übernahm die Entlastung der Vorstandschaft. Bei den anstehenden Wahlen wurden für den ausscheidenden Jugendleiter Markus Eisele seine Vertreterin Lisa Reuter und für sie Jana Spatscheck gewählt. Für die bisherige Schriftführerin Andrea Spatscheck erklärte sich Anja Hauser bereit, dieses Amt zu übernehmen. Rudolf Hüglin vom Blasmusikverband Sigmaringen durfte Markus Eisele für die mit viel Herzblut und Kreativität ausgeübte Tätigkeit als Jugendleiter die Ehrenurkunde mit Förderermedaille in Silber überreichen. Ortsvorsteher Markus von Biertstetten Knoll und Alexander Hübschmann lobten die geleistete Arbeit der Vorstandschaft in der schwierigen Zeit von Corona.