Ins Irrenhaus um die Welt zu retten

Am vergangenen Samstag hat das Tournee-Theater Thespiskarren in der Bad Saulgauer Stadthalle eine hervorragende Aufführung von Friedrich Dürrenmatts „Die Physiker“ gezeigt. Die Komödie gehört zu den meistgespielten Stücken des Dramatikers und ist mit ihrer Thematik, der Verantwortung von Wissenschaft und Forschung, heute mindestens so aktuell wie zur Zeit ihrer Entstehung im Jahre 1961.

Friedrich Dürrenmatts Komödie „Die Physiker“ wird häufig auch als Tragikomödie oder sogar als Groteske bezeichnet. Denn paradox übersteigert ist die Handlung allemal. In diesem Stück gilt: Nichts ist so, wie es scheint. Während die Ausgangslage einem Krimi ähnelt, liefert das Ende den Beweis für Dürrenmatts Überzeugung: „Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.“ Und „Wissenschaft gerät immer auch in die falschen Hände.“

Ort der Handlung ist die Anstalt „Les Cerisiers“, geleitet von der Irrenärztin Mathilde von Zahnd (Hellena Büttner – mit Dutt, doch ohne den von Dürrenmatt favorisierten Buckel), wo drei offensichtlich geistesgestörte Physiker einsitzen. Die Bühnenausstattung hatte dafür einen weißen Salon in abgesteppter Optik kreiert, von dem aus sieben Türen in diverse Zimmer führten. Dort sollte sich Polizeiinspektor Voß (Christian A. Hoelzke) mit dem Mord an der Krankenschwester Irene Straub befassen. Sie wurde von einem der Wissenschaftler, Ernst Heinrich Ernesti, der sich Einstein nennt, erwürgt. Stefan Bürgi mit typischem Einstein- Haarwuschel und umwerfender Mimik. Doch da Einstein als nicht zurechnungsfähig gilt, kann er nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Ähnliches hatte sich bereits drei Monate zuvor ereignet, als Georg Hermann Beutler, der sich für den Physiker Newton ausgibt (britisch unterkühlt: André Vetters ), seine Betreuerin Dorothea Moser strangulierte. Beide Frauen mussten sterben, damit sie die wahre Identität ihrer Pfleglinge nicht enttarnten. Denn diese waren, ebenso wie der Dritte im Bunde, Johann Wilhelm Möbius (Peter Bause in Hochform) keinesfalls verrückt. Letzterer hatte bei seinen wissenschaftlichen Forschungen eine Weltformel entdeckt, mit der die ganze Menschheit ausgelöscht werden könnte. Damit sein Wissen nicht in falsche Hände geriete und eine fatale Katastrophe auslösen würde, ließ er sich mitsamt seinen Unterlagen in die vermeintliche Isolation eines Irrenhaus einweisen. Um jeglichen Kontakt zur Außenwelt abzublocken, warf er sogar seine Ex-Frau (Regula Steiner-Tomic) aus dem Sanatorium, die ihm einen Besuch abstatten wollte.

Newton und Einstein, in Wirklichkeit Geheimagenten zweier Weltmächte, waren ihm in die Anstalt gefolgt, um ihm seine bahnbrechenden Forschungsergebnisse abzujagen. Als die Spione ihre Masken fallen ließen, verbrannte Möbius seine Aufzeichnungen und beging schließlich den dritten Mord. Dem fiel die Krankenschwester Monika Stettler (Tina Rottensteiner) zum Opfer, die sich, ähnlich wie ihre gemeuchelten Kolleginnen, in ihren Pflegling verliebt hatte, ihn zur Heirat bewegen und damit zum Verlassen der Anstalt überreden wollte. Doch dann trat ein, was Dürrenmatt „die schlimmst mögliche Wendung einer Geschichte“ nannte: Als einzig wirklich Verrückte im Irrenhaus entpuppte sich Irrenärztin von Zahnd. Sie hatte die Weltformel längst kopiert, um damit die Weltherrschaft zu erringen.

Einem perfiden Plan entsprechend hatte sie die Krankenschwestern bewusst auf die Physiker angesetzt, denn nach den Tötungsdelikten war ihnen der Weg zurück in die Gesellschaft versperrt. Nichts und niemand würde sie an der Umsetzung ihrer Pläne hindern. Der intensive Schlussapplaus war mit Getrampel und Pfiffen durchmischt und galt nicht nur einer beeindrucken schauspielerischen Leistung des gesamten Ensembles, zu dem auch die energische Oberschwester Marta Boll (Sibylla Rasmussen) und der bullige Oberpfleger Uwe Siewers (Raimond Knoll) gehörten. Er honorierte auch die schlüssige Inszenierung und das funktionale Bühnenbild. Gemessen an der Vielzahl hochzufriedener Zuschauer war es eine kluge Entscheidung des Kulturreferenten, „Die Physiker“ wieder nach Bad Saulgau zu holen, nachdem die beiden früheren Aufführungen jeweils zwei Jahrzehnte zurückliegen.