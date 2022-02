In zwei Jahren einen Berufsabschluss plus Fachhochschulreife

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits seit vielen Jahren wird an der Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau der Beruf „Assistenten Foto- und Medientechnik“ ausgebildet. Neu ab September ist, dass in den zwei Ausbildungsjahren in Vollzeit mit Zusatzunterricht die Fachhochschulreife angeboten wird. Damit steht den Absolvent:innen nicht nur der Einstieg in die moderne Arbeitswelt sondern auch das Studium an Hochschulen offen!

Ein besonderes Merkmal dieses Berufskollegs ist die Konzentration auf fachpraktische Inhalte. Annähernd die Hälfte der Unterrichtsstunden werden im Fotostudio oder Fotolabor absolviert.

Das Berufskolleg Foto- und Medientechnik als staatliche Schule gibt es in Baden-Württemberg neben Bad Saulgau nur noch in Freiburg. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage der Willi-Burth-Schule www.gbs-badsaulgau.de. Eine Anmeldung ist auch nach dem 1. März noch möglich.