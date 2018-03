In Halbzeit zwei verspielt Altheim Punkte

Der VfB Friedrichshafen hat am Samstagnachmittag in der Fußball-Landesliga auf dem Kunstrasen des Zeppelinstadions Aufsteiger FV Altheim knapp mit 2:1 besiegt. Der VfB Friedrichshafen festigt den vierten Tabellenplatz und reist am nächsten Wochenende mit breiter Brust zu Tabellenführer FV Olympia Laupheim. Für den FV Altheim ging es um einen Rang nach unten, auf Position sieben, da Ochsenhausen überraschend zu Hause gegen Olympia Laupheim punktete (1:1).

Die Partie auf dem Kunstrasen des Zeppelinstadions war ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Der VfB verzichtete auf seinen Torjäger Sascha Hohmann. „Das bleibt intern“, lautete der Kommentar von VfB-Trainer Christian Wucherer zum Fehlen des Ex-Salemers. Beim VfB ging in der ersten Spielhälfte zu viel übers Zentrum, über die Außen kam viel zu wenig Schwung. Der Plan allerdings war ein anderer. „Die Marschroute in Hälfte eins war klar. Wir wollten über die Flügel das Spiel machen“, sagte Wucherer nach der Partie und merkte an: „Das ging nicht so auf.“

Darauf hatte sich der FV Altheim schnell eingestellt. Im Mittelfeld machte Altheim die Räume eng, insgesamt gingen beide aggressiv, jedoch jederzeit fair zur Sache. Viel Ballbesitz und einige Distanzschüsse – dem VfB fiel vor der Pause nicht viel ein. Daniel Di Leo hatte in der zehnten Minute eine Minichance nach einem Eckball, sein Kopfball ging jedoch über das Tor.

Der FV Altheim setzte nach schneller Balleroberung im Mittelfeld immer wieder Nadelstiche. Was Fabian Springer in der 37. Minute nach einer Flanke von Manuel Butscher von der rechten Seite nicht schaffte, nämlich VfB-Torhüter Philipp Meier im Eins-gegen-eins zu überwinden, gelang eine Minute später Stefan Münst mit einem tollen Heber zur 1:0-Führung für die Gäste.

Mit dieser nicht unverdienten Führung des FV Altheim ging es in die Pause. „Es war keine Überraschung, dass der VfB mehr Spielanteile hatte“, sagte FV-Coach Zoran Golubovic, „aber wir haben kompakt gegen den Ball gearbeitet, waren giftig, bissig und aggressiv, konnten uns so immer wieder befreien“. Der VfB allerdings konnte mit dem bis dahin Gezeigten nicht zufrieden sein.

Gästetrainer enttäuscht

Die Halbzeitansprache von Christian Wucherer und Co-Trainer Giovanni Rizzo zeigte nach dem Seitenwechsel Wirkung – fortan ging es nur noch über die Außen, und das mit Erfolg: Nico Di Leo bediente in der 60. Minute mit einem Diagonalball auf Links Dennis Nikic, dessen Flankenball Ugur Tuncay, nach feinem Zuspiel von Eugen Strom, zum 1:1-Ausgleich in die Maschen beförderte. Die Altheimer Abwehr wirkte zu diesem Zeitpunkt ziemlich unsortiert, was dem VfB fünf Minuten später in die Karten spielte. Strom, der am Strafraum nicht richtig angegangen wurde, zog einfach mal ab – Innenpfosten und 2:1 für den VfB. Altheims Torhüter Xaver Spitzfaden, der Johannes Reuter vertrat, war mit den Fingerspitzen zwar noch dran, gegen den scharfen Schuss allerdings machtlos, Altheim war damit geschlagen. Eine starke zweite Halbzeit reicht Friedrichshafen zum Sieg.

„Die zweite Hälfe war nicht gut von uns“, sagte ein enttäuschter Zoran Golubovic: „Wir haben viele Zweikämpfe leichtfertig verschenkt, die Aggressivität der ersten Halbzeit haben wir in der Pause in der Kabine liegen lassen“. Der FV-Coach war sicher: „Hätten wir so wie in der ersten Hälfte gespielt, wäre ein Punkt drin gewesen. So aber kann man in der Landesliga keine Punkte gewinnen“. Christian Wucherer war nach einer schlechten ersten Hälfte seiner Mannschaft dagegen sichtlich zufrieden: „Auf Grund der zweiten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung.“